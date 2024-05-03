Чемпионат Турции. «Бешикташ» примет «Самсунспор»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдет один матч.

« » примет «Самсунспор».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Анадолу Эфес – 24-4, Фенербахче – 23-5, Каршияка – 20-9, Бешикташ – 20-9, Маниса – 16-13, Галатасарай – 15-14, Петким Спор – 14-15, Бурсаспор – 13-15, Тюрк Телеком – 13-16, Бююкчекмедже – 13-16, Тофаш – 13-16, Дарушафака – 12-16, Бахчешехир – 12-17, Меркезефенди – 11-18, Бодрумспор – 8-21, Самсунспор – 3-26.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.