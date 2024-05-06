Шакил О′Нил о данке через Криса Дадли: «Посчитал неуважительным то, что они не использовали дабл-тим»

Теги Шакил О′Нил Пэт Райли Джей Джей Редик НБА Баскетбол - видео Крис Дадли Баскетбол

Шакил О′Нил рассказал о знаменитом данке через Криса Дадли.

«Один из моих любимых данков в истории НБА – это твой данк через Криса Дадли. Это было невероятно дерзко», – признался Джей Джей Редик.

«Знаешь, почему я это сделал? Я посчитал неуважительным то, что они не использовали дабл-тим. Если присмотришься, сначала я оглянулся. Серьезно? Один удар, второй, третий, дроп-степ, он продолжал строить из себя силача, и я просто оттолкнул его. По-моему, тогда он играл за Пэта Райли, и мне это не понравилось.

Если вы не используете дабл-тим, для меня это признак неуважения. Вспомни финал против «Филадельфии». Дикембе Мутомбо: «О, я лучший оборонительный игрок года». Серьезно? Хорошо, посмотрим», – рассказал легендарный центровой в подкасте Джей Джей Редика.

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14 комментариев
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Ответ quznez
Дадли 106 кг, Шак - 147 кг и на 5 см выше.
комментатор в видео говорит, что Дадли 260 lbs ≈ 118 кг
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Сейчас бы обоим по дисквалу влепили с нынешним судейством
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Ответ malinin
Сейчас бы обоим по дисквалу влепили с нынешним судейством
фол в нападении + фол в защите + два технаря + еще по технарю за эмоции на лице
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Против Дизеля с его задом нужен трипл тим
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Конечно, ничего приятного, когда огромный потный мужик заталкивает тебя, демонстрируя, что он сильнее, прыгает тебе в лицо и садится жопой на голову, всё это на глазах 20000 человек, ещё миллион смотрит это в прямом эфире, а десять миллионов - смотрит запись твоего позора в интернете. Наверное, это унизительно, и за такое надо давать технарь.
Однако ответим на один вопрос. Кто-то стал меньше уважать Дадли? Кто-то презирает Вайса за то, что через него перепрыгнул Картер? Кто-то тыкал пальцем в Мозгова, когда он привозил кубок Ларри О’Брайена в Россию, со словами "ну ты лошара, как тебя Гриффин вывозил"? Кто-нибудь без гугла вспомнит, как звали чувака, в которого стрелял из пальцев Шон Кемп после того данка? Нет? А, может, всё проще, и отношение к таким людям остаётся уважительным, потому что они просто делали свою работу, но им не повезло оказаться на пути доминатора? Баскетбол - это всегда игра противостояния, состоящая из микро-эпизодов соревнований один на один, в ней как ни в одной другой командной игре силён дух лидерства, личности. И подобные проявления доминации делают эту игру тем, что мы любим. А сейчас её кастрируют, убивая любые эмоции.
Так и получается, что золотой момент прошлого - это брызжущие тестостероном и маскулинностью боевики. А золотым моментом 20-х станут ловкие флопы пополам с восторгами на тему того, как "замечательно эти игроки дружили, сладко обнимались и жали друг другу руки, извиняясь, если они задели чувства неуместным данком или, о ужас, несвоевременным броском".
Что из этого более унизительно - каждый решает сам
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Ответ Ruslan Ruslan
комментатор в видео говорит, что Дадли 260 lbs ≈ 118 кг
кстати, был выбран 75-м на драфте и имел по 20+ подборов в биографии, вырывал у Юинга и Хакима.
Патрика унизил забрав 21 подбор, а Юинг смог только 3 взять.
https://www.basketball-reference.com/boxscores/199302280NJN.html
Цепкий дядя, Шак зря посчитал защиту одним Дадли неуважением.
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Ответ Михаил Опякин
Против Дизеля с его задом нужен трипл тим
а иногда хватало и одного Родмана.
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Ответ Skeleton64
Конечно, ничего приятного, когда огромный потный мужик заталкивает тебя, демонстрируя, что он сильнее, прыгает тебе в лицо и садится жопой на голову, всё это на глазах 20000 человек, ещё миллион смотрит это в прямом эфире, а десять миллионов - смотрит запись твоего позора в интернете. Наверное, это унизительно, и за такое надо давать технарь. Однако ответим на один вопрос. Кто-то стал меньше уважать Дадли? Кто-то презирает Вайса за то, что через него перепрыгнул Картер? Кто-то тыкал пальцем в Мозгова, когда он привозил кубок Ларри О’Брайена в Россию, со словами "ну ты лошара, как тебя Гриффин вывозил"? Кто-нибудь без гугла вспомнит, как звали чувака, в которого стрелял из пальцев Шон Кемп после того данка? Нет? А, может, всё проще, и отношение к таким людям остаётся уважительным, потому что они просто делали свою работу, но им не повезло оказаться на пути доминатора? Баскетбол - это всегда игра противостояния, состоящая из микро-эпизодов соревнований один на один, в ней как ни в одной другой командной игре силён дух лидерства, личности. И подобные проявления доминации делают эту игру тем, что мы любим. А сейчас её кастрируют, убивая любые эмоции. Так и получается, что золотой момент прошлого - это брызжущие тестостероном и маскулинностью боевики. А золотым моментом 20-х станут ловкие флопы пополам с восторгами на тему того, как "замечательно эти игроки дружили, сладко обнимались и жали друг другу руки, извиняясь, если они задели чувства неуместным данком или, о ужас, несвоевременным броском". Что из этого более унизительно - каждый решает сам
Ну я помню... его звали Листер (имя забыл). Но я много всякой ненужной фигни помню.
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Вроде на видео рефери который и сейчас судит.
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Ну против Оукли Шак такое себе не позволял, и не важно дабл-тимили его или нет.
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Я хочу подкаст с Беном и Шаком про финал 2004го!!
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Ответ jabbar
Ну я помню... его звали Листер (имя забыл). Но я много всякой ненужной фигни помню.
Респект вам. Я не помню, и писал не для красного словца, а тоже не вчера НБА смотреть начал)
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