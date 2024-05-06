Шакил О′Нил о данке через Криса Дадли: «Посчитал неуважительным то, что они не использовали дабл-тим»

Шакил О′Нил рассказал о знаменитом данке через Криса Дадли.

«Один из моих любимых данков в истории – это твой данк через Криса Дадли. Это было невероятно дерзко», – признался .

«Знаешь, почему я это сделал? Я посчитал неуважительным то, что они не использовали дабл-тим. Если присмотришься, сначала я оглянулся. Серьезно? Один удар, второй, третий, дроп-степ, он продолжал строить из себя силача, и я просто оттолкнул его. По-моему, тогда он играл за , и мне это не понравилось.

Если вы не используете дабл-тим, для меня это признак неуважения. Вспомни финал против «Филадельфии». Дикембе Мутомбо: «О, я лучший оборонительный игрок года». Серьезно? Хорошо, посмотрим», – рассказал легендарный центровой в подкасте Джей Джей Редика.