Шакил О′Нил о данке через Криса Дадли: «Посчитал неуважительным то, что они не использовали дабл-тим»
Шакил О′Нил рассказал о знаменитом данке через Криса Дадли.
«Один из моих любимых данков в истории НБА – это твой данк через Криса Дадли. Это было невероятно дерзко», – признался Джей Джей Редик.
«Знаешь, почему я это сделал? Я посчитал неуважительным то, что они не использовали дабл-тим. Если присмотришься, сначала я оглянулся. Серьезно? Один удар, второй, третий, дроп-степ, он продолжал строить из себя силача, и я просто оттолкнул его. По-моему, тогда он играл за Пэта Райли, и мне это не понравилось.
Если вы не используете дабл-тим, для меня это признак неуважения. Вспомни финал против «Филадельфии». Дикембе Мутомбо: «О, я лучший оборонительный игрок года». Серьезно? Хорошо, посмотрим», – рассказал легендарный центровой в подкасте Джей Джей Редика.
Однако ответим на один вопрос. Кто-то стал меньше уважать Дадли? Кто-то презирает Вайса за то, что через него перепрыгнул Картер? Кто-то тыкал пальцем в Мозгова, когда он привозил кубок Ларри О’Брайена в Россию, со словами "ну ты лошара, как тебя Гриффин вывозил"? Кто-нибудь без гугла вспомнит, как звали чувака, в которого стрелял из пальцев Шон Кемп после того данка? Нет? А, может, всё проще, и отношение к таким людям остаётся уважительным, потому что они просто делали свою работу, но им не повезло оказаться на пути доминатора? Баскетбол - это всегда игра противостояния, состоящая из микро-эпизодов соревнований один на один, в ней как ни в одной другой командной игре силён дух лидерства, личности. И подобные проявления доминации делают эту игру тем, что мы любим. А сейчас её кастрируют, убивая любые эмоции.
Так и получается, что золотой момент прошлого - это брызжущие тестостероном и маскулинностью боевики. А золотым моментом 20-х станут ловкие флопы пополам с восторгами на тему того, как "замечательно эти игроки дружили, сладко обнимались и жали друг другу руки, извиняясь, если они задели чувства неуместным данком или, о ужас, несвоевременным броском".
Что из этого более унизительно - каждый решает сам
Патрика унизил забрав 21 подбор, а Юинг смог только 3 взять.
https://www.basketball-reference.com/boxscores/199302280NJN.html
Цепкий дядя, Шак зря посчитал защиту одним Дадли неуважением.