Шакил О’Нил о последнем сезоне карьеры в «Бостоне»: «Мой план был окончательно заявить о себе как о самом доминирующем «большом» в истории»
Шакил О’Нил рассказал о своих планах на последний сезон карьеры (2010/11).
Легендарный центровой подписал контракт с «Селтикс» в качестве свободного агента.
«План был в том, чтобы обойти Уилта Чемберлена по очкам за карьеру и собрать пресс-конференцию, на которой сказать: «Не хочу больше слышать других чертовых имен, я самый доминирующий «большой» в истории».
Теперь говорят, что у Уилта больше очков, но у меня больше титулов. Так что все субъективно. Меня это устраивает», – поделился О’Нил в подкасте Джея Джея Редика.
О’Нил травмировался и отыграл 37 игр в сезоне-2010/11. Центровой обдумывал возможность «прощального тура», но эта идея осталась несостоявшейся.
Уилт Чемберлен закончил карьеру с 31419 очками. Шакил О’Нил набрал 28596 и находится на девятой строчке в списке самых результативных в истории НБА.