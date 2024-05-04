Шакил О’Нил о последнем сезоне карьеры в «Бостоне»: «Мой план был окончательно заявить о себе как о самом доминирующем «большом» в истории»

Теги Уилт Чемберлен Бостон Шакил О′Нил Джей Джей Редик НБА Баскетбол

Шакил О’Нил рассказал о своих планах на последний сезон карьеры (2010/11).

Легендарный центровой подписал контракт с «Селтикс» в качестве свободного агента.

«План был в том, чтобы обойти Уилта Чемберлена по очкам за карьеру и собрать пресс-конференцию, на которой сказать: «Не хочу больше слышать других чертовых имен, я самый доминирующий «большой» в истории».

Теперь говорят, что у Уилта больше очков, но у меня больше титулов. Так что все субъективно. Меня это устраивает», – поделился О’Нил в подкасте Джея Джея Редика.

О’Нил травмировался и отыграл 37 игр в сезоне-2010/11. Центровой обдумывал возможность «прощального тура», но эта идея осталась несостоявшейся.

Уилт Чемберлен закончил карьеру с 31419 очками. Шакил О’Нил набрал 28596 и находится на девятой строчке в списке самых результативных в истории НБА.

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3 комментария
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А Карим?)
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До сих пор заявляет
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Зато сейчас есть беляш) который к концу карьеры возможно станет величайшим центровым в истории
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