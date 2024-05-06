Шакил О′Нил о том, почему он критикует центровых: «Иногда я подливаю масла в огонь, чтобы посмотреть, что они за люди»

Шакил О′Нил объяснил Джей Джей Редику, почему он критикует Дуайта Ховарда.

«Тебе нужно кое-что обо мне понять. Когда я серьезен, мир об этом не узнает. Это будет только между мной и тобой. Ты мне должен нравиться, чтобы я мог что-то о тебе сказать. И на самом деле мне нравится .

Я действующий президент альянса бигменов. Мне нравятся все бигмены, у которых есть возможность свергнуть меня. И иногда я подливаю масла в огонь, чтобы посмотреть, что они за люди. И если он реагирует на мои слова слишком чувствительно, значит, он не способен свергнуть меня.

Серьезен ли я, когда говорю об этих парнях? Нет. Это весело. Я веселый парень», – сказал легендарный центровой.