Шакил О′Нил о том, почему он критикует центровых: «Иногда я подливаю масла в огонь, чтобы посмотреть, что они за люди»

Теги Шакил О′Нил Дуайт Ховард Джей Джей Редик НБА Баскетбол

Шакил О′Нил объяснил Джей Джей Редику, почему он критикует Дуайта Ховарда.

«Тебе нужно кое-что обо мне понять. Когда я серьезен, мир об этом не узнает. Это будет только между мной и тобой. Ты мне должен нравиться, чтобы я мог что-то о тебе сказать. И на самом деле мне нравится Дуайт.

Я действующий президент альянса бигменов. Мне нравятся все бигмены, у которых есть возможность свергнуть меня. И иногда я подливаю масла в огонь, чтобы посмотреть, что они за люди. И если он реагирует на мои слова слишком чувствительно, значит, он не способен свергнуть меня.

Серьезен ли я, когда говорю об этих парнях? Нет. Это весело. Я веселый парень», – сказал легендарный центровой.

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3 комментария
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Значит он увидел потенциал в Джавейле Макги?
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Ага, поверили. Шак медийная персона и говорит только то, что поднимает его медийный рейтинг. Вообще он строится как раз на высмеивании игроков и обвинении их в мягкости и тд и тп. Рисовать за этой банальщиной какую то большую игру - полная ерунда.
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Ответ zippa
Ага, поверили. Шак медийная персона и говорит только то, что поднимает его медийный рейтинг. Вообще он строится как раз на высмеивании игроков и обвинении их в мягкости и тд и тп. Рисовать за этой банальщиной какую то большую игру - полная ерунда.
если у Шака банальщина, боюсь даже представить, что в вашей шкале несёт Перкинс
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