«Был готов убить этого засранца». Шакил О′Нил и Джей Джей Редик назвали Топ-4 засранцев в истории НБА

Шакил О′Нил и Джей Джей Редик назвали Топ-4 засранцев в истории НБА.

«Я начну первым. Эти парни мои друзья, поэтому они поймут все правильно. Гэри Пэйтон был засранцем. Я видел, как он разговаривал со всеми моими защитниками об их матерях, женах и детях. Кевин Гарнетт был засранцем. Видел, как он делает то же самое. Алонзо Моурнинг был засранцем, потому что все время пытался грубить. И последний – Антуан Уокер. Он слишком много говорил и каждый раз, когда забрасывал, танцевал шимми. Я был готов убить этого засранца», – рассказал Шак.

«Кей Джи, безусловно. Я бы включил сюда Рашида Уоллеса. Из одноклубников – Хидо Тюркоглу, однозначно. Недооцененный засранец, люблю его до смерти – Ти Джей Макконнелл», – сказал Редик.