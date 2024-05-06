Велимир Перасович: «Локо» прибудет в Казань с уверенностью в своих силах»

Велимир Перасович ожидает сложной серии против «Локомотива-Кубань».

«У нас была неделя на подготовку к полуфиналу с момента окончания четвертьфинальной серии. Все эти дни усердно тренировались. В команде по-прежнему сохраняются некоторые проблемы с травмами. Однако надеюсь, что к первому матчу все игроки будут готовы.

Ожидаю сложной серии против «Локомотива-Кубань». Полагаю, наши соперники прибудут в Казань с уверенностью в своих силах. В первом раунде плей-офф они довольно уверенно справились с крепкой «Пармой» в трех матчах. Мы готовы им противостоять», – сказал главный тренер .