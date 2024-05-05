Ненад Димитриевич станет игроком «Милана»
Ненад Димитриевич перейдет в «Милан».
По сообщению источников, действующий самый ценный игрок регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ подпишет контракт с «Миланом». Разыгрывающий УНИКСа провел 38 матчей в этом сезоне, набирая в среднем 18,4 очка, 6,9 передачи, 3,6 подбора и 1,2 перехвата.
По разной информации, 26-летним северомакедонским баскетболистом интересовались «Виртус», «Фенербахче» и «Милан», который, судя по всему, и станет следующим клубом Димитриевича.
Контракт защитника будет рассчитан на три года.
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