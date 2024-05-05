Ненад Димитриевич станет игроком «Милана»

Ненад Димитриевич перейдет в «Милан».

По сообщению источников, действующий самый ценный игрок регулярного чемпионата лиги ВТБ подпишет контракт с « ». Разыгрывающий УНИКСа провел 38 матчей в этом сезоне, набирая в среднем 18,4 очка, 6,9 передачи, 3,6 подбора и 1,2 перехвата.

По разной информации, 26-летним северомакедонским баскетболистом интересовались « », « » и «Милан», который, судя по всему, и станет следующим клубом .

Контракт защитника будет рассчитан на три года.