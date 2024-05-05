Ненад Димитриевич станет игроком «Милана»

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Ненад Димитриевич перейдет в «Милан».

По сообщению источников, действующий самый ценный игрок регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ подпишет контракт с «Миланом». Разыгрывающий УНИКСа провел 38 матчей в этом сезоне, набирая в среднем 18,4 очка, 6,9 передачи, 3,6 подбора и 1,2 перехвата.

По разной информации, 26-летним северомакедонским баскетболистом интересовались «Виртус», «Фенербахче» и «Милан», который, судя по всему, и станет следующим клубом Димитриевича.

Контракт защитника будет рассчитан на три года.

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10 комментариев
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Три года в Милане :(
про НБА можно забыть
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его отъезд был не минуем но зачем в милан? у месины любой 1 номер будет деградировать-его задача там в атаке тупо таскать мяч, затем скидывать в пост и курить на дуге. ну и умирать в защите
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правильно. молодец. нечего тут делать
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Загубит он свою карьеру,если Мессина будет и дальше тренировать этот клуб.
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Интересно,зачем такой вброс делать,перед важной серией.Куда Богачёв смотрит,если разрешил переговоры,должна быть полная конфиденциальность.
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Ответ Alex
В смысле нечего.Он тут прогрессировал,и сделал имя себе.И Уникс,не слабей Олимпии будет.
Любая команда ВТБ слабее любой команды Евролиги, странно этого не понимать.
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Ответ Starkom
Три года в Милане :( про НБА можно забыть
Ему нечего делать в НБА.
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