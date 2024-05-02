Шакил О′Нил: «Находиться на одной площадке с Майклом Джорданом – это как увидеть Бога»

Теги Майкл Джордан Шакил О′Нил НБА Баскетбол

Шакил О′Нил поделился воспоминаниями от игры против праймового Майкла Джордана.

«Я не знаю, как выглядит Бог. Но находиться на одной площадке с Майклом Джорданом – это как увидеть Бога. Ты видишь в реальной жизни то, что он делал по телевизору. Боже мой, это действительно реально.

Это была одна из первых атак матча. В моей голове было: «Черт возьми, я не позволю забить через себя сверху». Я попытался встретить его вдали от кольца, он проскользнул мимо меня, я толкнул его, но он все равно исполнил лэй-ап, и трибуны взревели. Я подумал: «Этот парень крутой», – рассказал Шак Джей Джей Редику в своем подкасте.

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2 комментария
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Вау, круто! Теперь надо, чтобы Шак пришёл в гости к Редику на подкаст и поделился еще одним кулстори. Нужно еще больше подкастов!
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