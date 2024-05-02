Шакил О′Нил: «Находиться на одной площадке с Майклом Джорданом – это как увидеть Бога»

Шакил О′Нил поделился воспоминаниями от игры против праймового Майкла Джордана.

«Я не знаю, как выглядит Бог. Но находиться на одной площадке с – это как увидеть Бога. Ты видишь в реальной жизни то, что он делал по телевизору. Боже мой, это действительно реально.

Это была одна из первых атак матча. В моей голове было: «Черт возьми, я не позволю забить через себя сверху». Я попытался встретить его вдали от кольца, он проскользнул мимо меня, я толкнул его, но он все равно исполнил лэй-ап, и трибуны взревели. Я подумал: «Этот парень крутой», – рассказал Шак Джей Джей Редику в своем подкасте.