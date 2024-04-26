ФИБА продлила запрет на участие сборных России и Беларуси в турнирах до декабря 2024 года

Теги сборная России ФИБА РФБ Андрей Кириленко сборная Беларуси олимпийский баскетбольный турнир Баскетбол

ФИБА не стала менять статус сборных России и Беларуси.

На собрании Центрального Бюро в Швейцарии ФИБА продлила отстранение сборных России и Беларуси.

Президент РФБ Андрей Кириленко, принимавший участие в заседании, не участвовал в обсуждении вопроса согласно регламенту организации.

В следующий раз статус сборных будет рассматриваться на собрании в декабре этого года.

Среди других вопросов были выслушаны отчеты об олимпийском баскетбольном турнире, континентальных кубках и других соревнованиях.

Были внесены изменения в сборник правил, касающиеся определения «помеха мячу», видеоповторов, обязанностей секретаря и помощника секретаря на игре, правил «челленджей».

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