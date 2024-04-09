Мэтт Барнс: «Кириленко был причиной, почему «Джаз» выиграл серию у «Уорриорз» в 2007 году»

Теги Голден Стэйт Мэтт Барнс НБА Андрей Кириленко Юта Баскетбол

Мэтт Барнс рассказал о серии плей-офф 2007 года между «Голден Стэйт» и «Ютой».

Бывший игрок «Уорриорз» отметил, что «Джаз» одержал победу в той серии во многом благодаря российскому форварду Андрею Кириленко.

«Кириленко был причиной, почему они выиграли ту серию. По-моему, Кириленко не получает достаточного признания.

АК-47 был проблемой. Универсальный защитник ростом 205 сантиметров, умел передвигаться, накрывать броски. Он мог закрыть разыгрывающего защитника, а затем играл почти центрового и ставил блок-шоты. АК был особенным», – сказал Барнс.

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2 комментария
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В той серии против ГСВ (5 игр)
16,2 / 8,8 / 3,4 / 3,2 блока / 1 перехват
+8
0
+8
Там перед этим вспомнили данк Дэвиса через Андрея, но Мэтт объяснил, что именно Андрей оказался х-фактором той серии. А ведь до этого ГСВ обыграли "Даллас", будучи 8 сеяными.
Приятно, что многие отмечают Андрея как очень качественного баскетболиста.
+8
0
+8
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