Мэтт Барнс: «Кириленко был причиной, почему «Джаз» выиграл серию у «Уорриорз» в 2007 году»
Мэтт Барнс рассказал о серии плей-офф 2007 года между «Голден Стэйт» и «Ютой».
Бывший игрок «Уорриорз» отметил, что «Джаз» одержал победу в той серии во многом благодаря российскому форварду Андрею Кириленко.
«Кириленко был причиной, почему они выиграли ту серию. По-моему, Кириленко не получает достаточного признания.
АК-47 был проблемой. Универсальный защитник ростом 205 сантиметров, умел передвигаться, накрывать броски. Он мог закрыть разыгрывающего защитника, а затем играл почти центрового и ставил блок-шоты. АК был особенным», – сказал Барнс.
16,2 / 8,8 / 3,4 / 3,2 блока / 1 перехват
Приятно, что многие отмечают Андрея как очень качественного баскетболиста.