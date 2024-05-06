Дариус Гарлэнд о Доноване Митчелле: «Он боец. Он победитель»

Теги Кливленд НБА НБА плей-офф Донован Митчелл Дариус Гарлэнд Баскетбол

Дариус Гарлэнд высказался о лидере «Кливленда» Доноване Митчелле.

«Он боец. Он пробивной. Он победитель. Это все, о чем он говорит. Он хочет, чтобы мы преодолели все трудности. Он сделает все возможное, чтобы помочь нам сделать это.

Мы вместе уже два года, и мы пытались пройти первый раунд. Он знал, что мы все хотим этого. Он знал, что в первой половине у меня не пошла игра, но он продолжал верить в меня. Здорово, что он все время говорит мне оставаться уверенным в себе. Мне это действительно было нужно», – сказал разыгрывающий «Кавальерс».

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1 комментарий
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Ужасная игра Гарлэнда, но в концовке игры полезен был.
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