Джей Би Бикерстафф: «Донован Митчелл способен увлечь за собой всех, не только своими навыками, но и духом»

Джей Би Бикерстафф выразил восхищение игрой Донована Митчелла в 7-м матче.

« – это парень, который способен увлечь за собой всех, не только своими навыками, но и духом.

Когда вы видите, как ваш партнер по команде играет таким образом, вы не хотите его подводить, поэтому выходите и делаете все возможное, чтобы помочь этому парню.

У каждого в этой команде свой стиль и своя доля лидерства, и Дон является лидером таким образом, становясь особенным в конкретный момент. Его партнеры по команде хотят быть частью этого.

Это особенный момент для этой команды, которая многое пережила в этом сезоне, и которую неоднократно списывали со счетов. Они объединились в решающий момент и разобрались. Этим мы гордимся больше всего, но это еще не конец», – сказал главный тренер « ».