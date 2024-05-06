Донован Митчелл набрал 89 очков в 6-м и 7-м матчах. Это второй результат в истории НБА

Теги Кливленд Аллен Айверсон Орландо НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Доминик Уилкинс Донован Митчелл Баскетбол

Донован Митчелл набрал 89 очков в последних двух матчах серии с «Орландо».

Набрав 50 очков в 6-м матче, лидер «Кливленда» отметился 39 очками в решающей встрече серии.

Это второй результат в истории НБА по количеству очков, набранных в 6-м и 7-м матчах серии плей-офф. Рекорд принадлежит Аллену Айверсону, который набрал 90 очков за «Филадельфию» в последних двух матча финала Восточной конференции 2001 года против «Милуоки».

На третьем месте – Доминик Уилкинс, набравший 82 очка за «Атланту» в 6-м и 7-м матчах полуфинала Восточной конференции 1988 года против «Бостона».

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Аллен Айверсон, которого мы заслужили
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