Донован Митчелл: «Мне надоело проигрывать в первом раунде»

Донован Митчелл признался, что продолжает испытывать проблемы с коленом.

«Мне надоело проигрывать в первом раунде.

Мы очень много работали, чтобы добиться этой победы. Таков был мой настрой – просто находиться в атакующем режиме. Я играю через боль, но я мог либо играть через боль, либо восстанавливаться в течение следующих трех или четырех месяцев. Вот о чем я сейчас думаю», – сказал защитник « ».

«Кавальерс» обыграли «Мэджик» в решающем седьмом матче противостояния и вышли во второй раунд плей-офф, где встретятся с «Селтикс». Митчелл стал самым результативным игроком встречи, набрав 39 очков.