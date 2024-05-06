Донован Митчелл: «Мне надоело проигрывать в первом раунде»

Теги Кливленд Орландо НБА НБА плей-офф Донован Митчелл Баскетбол

Донован Митчелл признался, что продолжает испытывать проблемы с коленом.

«Мне надоело проигрывать в первом раунде.

Мы очень много работали, чтобы добиться этой победы. Таков был мой настрой – просто находиться в атакующем режиме. Я играю через боль, но я мог либо играть через боль, либо восстанавливаться в течение следующих трех или четырех месяцев. Вот о чем я сейчас думаю», – сказал защитник «Кливленда».

«Кавальерс» обыграли «Мэджик» в решающем седьмом матче противостояния и вышли во второй раунд плей-офф, где встретятся с «Селтикс». Митчелл стал самым результативным игроком встречи, набрав 39 очков.

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3 комментария
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Ответ ST-L
один ты будешь пытаться самоутвердиться сидя на диване за счет тех, кто пытается чего то добиться
Ну и что в этом плохого
+2
0
+2
«Наконец-то я проиграю во втором» - добавил Митчелл
+2
-1
+1
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