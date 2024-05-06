Донован Митчелл: «Меня обменяли не для того, чтобы выиграть в первом раунде»

«Кливленд» закрыл серию против «Орландо» со счетом 4-3.

Журналисты спросили у защитника команды , впечатлила ли его атмосфера седьмого матча.

«О да! Я стоял в центре арены, просто наслаждался моментом. Было напряжение, давление, но это баскетбол, я играл перед одними из лучших фанатов на планете. Не знаю, что они кричали, но я их слышал. Это было очень здорово. Я продолжаю работать над собой, потому что наслаждаюсь тем, что делаю. Реакция фанатов была невероятной.

Быть частью истории клуба – это честь для меня. Но это достижение не так много значит. Мы собирали этот состав не для того, чтобы выигрывать в первом раунде. Конечно, нам будет очень тяжело в . Но эта победа ничего не значит. Мы справились с одной задачей. Теперь перед нами следующая. Отпразднуем немного, но у нас нет на это времени. Меня обменяли не для того, чтобы выиграть в первом раунде», – заявил Митчелл на послематчевой пресс-конференции.

На счету защитника в седьмом матче 39 очков, 9 подборов и 5 передач при 11 из 27 с игры, 2 из 8 трехочковых и 15 из 17 штрафных.