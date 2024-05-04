Донован Митчелл стал вторым игроком «Кливленда», который набрал 50 очков в плей-офф. Ранее это удавалось лишь Леброну

Теги Майкл Джордан Уилт Чемберлен Кливленд Леброн Джеймс Аллен Айверсон Орландо НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Донован Митчелл Баскетбол

«Орландо» сравнял счет в серии с «Кливлендом» – 103:96, 3-3.

В составе «Кавальерс» защитник Донован Митчелл набрал 50 очков (22 из 36 с игры), 4 подбора и 4 передачи за 42 минуты.

Митчелл стал вторым игроком в истории «Кливленда», который набрал 50 и более очков во встрече плей-офф. Ранее это удавалось лишь Леброну Джеймсу (51 очко, 2018 год).

Донован в третий раз за карьеру добирается до отметки в 50 очков в игре плей-офф. Теперь он делит 3-е место по этому показателю с Алленом Айверсоном. Лидирует Майкл Джордан (8), на 2-й строчке Уилт Чемберлен (4).

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5 комментариев
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И что иронично, Кливленд оба этих матча проиграл ))
+13
0
+13
Ответ ssuominen
Третьим. Тимоха 93 очка набрал.
Это он за Денвер дал
+3
0
+3
Третьим. Тимоха 93 очка набрал.
+2
-1
+1
Ответ Trustinprincess
Это он за Денвер дал
Ошибся.
+1
0
+1
а саша каун
0
0
0
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