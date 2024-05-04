Донован Митчелл стал вторым игроком «Кливленда», который набрал 50 очков в плей-офф. Ранее это удавалось лишь Леброну

«Орландо» сравнял счет в серии с «Кливлендом» – 103:96, 3-3.

В составе «Кавальерс» защитник набрал 50 очков (22 из 36 с игры), 4 подбора и 4 передачи за 42 минуты.

Митчелл стал вторым игроком в истории « », который набрал 50 и более очков во встрече плей-офф. Ранее это удавалось лишь (51 очко, 2018 год).

Донован в третий раз за карьеру добирается до отметки в 50 очков в игре плей-офф. Теперь он делит 3-е место по этому показателю с . Лидирует Майкл (8), на 2-й строчке Уилт Чемберлен (4).