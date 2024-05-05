Майкл Мэлоун недоволен готовностью «Денвера» к игре в начале матчей

«Денвер» проиграл первые четверти в серии с «Лейкерс» с общей разницей в 23 очка.

«Мы должны быть лучше, наши стартовые баскетболисты в особенности, в том что касается начала матчей и возможности задать направление игры. Чего мы ждем? Мы прогрываем 0-1, чего мы ждем?

Я поговорил с нашими игроками сегодня утром о наших пяти матчах против « », мы проигрывали все первые четверти. Верю ли я, что наши парни готовы на все, чтобы защитить титул? Да, конечно. Но в какой-то момент пора прекратить совершать одинаковые ошибки.

В этом году все по-другому. Другая команда. Другая ситуация. Другой вызов. Давайте примем это.

Мы уступаем. Мы не хотели, но все именно так. Так что давайте выйдем на бой и оставим все на площадке», – заключил главный тренер «Наггетс» .