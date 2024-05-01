Мэджик Джонсон: «Состав «Лейкерс» обязательно должен улучшаться, если они хотят конкурировать на этом Западе»

Теги Мэджик Джонсон Даллас Денвер Лейкерс Миннесота Сан-Антонио НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Баскетбол

Мэджик Джонсон назвал проблемы «Лейкерс» в серии с «Наггетс» и в целом.

«Главная причина, по которой «Лейкерс» не могут обыграть «Денвер» в серии из семи игр, заключается в том, что «Наггетс» морально и физически сильнее.

«Лейкерс» некого винить, кроме самих себя. Они бы не участвовали в плей-ин и не финишировали бы седьмыми в этом сезоне, если бы не проиграли слишком много игр из-за распределения нагрузки.

Болельщики «Лейкерс», у нас проблема. Все сильные команды на Западе еще и молоды: «Наггетс», «Тимбервулвз», «Тандер» и «Мэверик».

А есть еще темная лошадка «Сан-Антонио». Вместе с Виктором Вембаньямой они точно выйдут в плей-офф в следующем сезоне. Чтобы «Лейкерс» могли конкурировать со всеми этими командами, состав обязательно должен стать сильнее», – считает легендарный игрок «озерников».

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5 комментариев
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а у Лейкерс есть ресурс для этого?
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Янниса пора уже обрабатывать
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Что за распределение нагрузки? Сильвер же победил лоад?) И о каких поражениях из-за лоада речь, если Бровастый провел самый насыщенный сезон со времен Орлеана, а Бородатый утюг сыграл почти в 90% игр регулярки?))
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