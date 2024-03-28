Хавьер Паскуаль о матче против ЦСКА: «Было видно, что до самого конца это будет триллер»

Хавьер Паскуаль рассказал о победном матче «Зенита» против ЦСКА (92:91).

«Я думаю, этот матч должен был понравиться болельщикам и всем любителям баскетбола. Это главное для нас и должно быть главным для всех.

Что касается игры, то, думаю, что в первые 17-18 минут мы играли практически идеально на обоих концах паркета. Но в последние 2 минуты потеряли контроль и позволили ЦСКА вернуться. После этого ушли в раздевалку, договорились все вернуть, снова начать контролировать ход матча, но плохо начали третью четверть — это был просто провал и в защите, и в нападении, особенно в первые 3 минуты. Позволили ЦСКА вернуться в игру, и даже несмотря на то, что в какой-то момент снова ушли в отрыв на 8 очков, было видно, что до самого конца это будет триллер. Так и вышло.

В конце концов, мы достигли этой важной для нас победы. На прошлой неделе проиграли УНИКСу в очень похожем матче. Сейчас нужно продолжать прогрессировать, учиться играть на более-менее одном уровне на протяжении всех 40 минут против любого соперника.

Почему сегодня не играл ?

У него травма. Я не знаю, сколько времени он пропустит, но он не сможет сыграть в следующем матче в Красноярске. Посмотрим, что произойдет в этом плане. В последних матчах Боян нам очень-очень помогал, нам его не хватает. Но все должны сделать шаг вперед. У ЦСКА сегодня не было Уэйра, у нас Дублевича… Это важно, и это случается. Другим игрокам нужно отрабатывать за себя и за партнера», – сказал главный тренер « ».