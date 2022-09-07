47 очков Луки Дончича – второй результат в истории Евробаскета, лучший за 65 лет

Лидер сборной Словении Лука Дончич отметился историческим достижением в матче против сборной Франции (88:82) на Евробаскете-2022.

Звездный разыгрывающий набрал 47 очков, реализовав 15-23 с игры, 6-11 из-за дуги и 11-12 со штрафной линии.

Это второе по результативности выступление в матче чемпионата Европы за все время. Рекорд был установлен бельгийцем Эдди Террасом в 1957 году (63 очка).

Таким образом, Дончич провел самый результативный матч по очкам в XXI веке. Ранее это достижение принадлежало , который набрал 43 очка за Германию в 2001 году.

Михайлюк вывел Украину в плей-офф, Муса переиграл Дончича, лучший бомбардир тянет Болгарию. На Евробаскете-22 можно следить не только за звездами