НБА изучает инциденты с участием Патрика Беверли во время 6-го матча и на пресс-конференции

НБА изучает оба инцидента с участием Патрика Беверли.

На последних минутах шестого матча серии с «Индианой» (98:120, 2-4) разыгрывающий « » два раза бросил мяч в болельщиков «Пэйсерс», которые находились за скамейкой «Бакс». В первом случае попал по голове девушке в майке «Индианы». Вскоре зрители вернули мяч баскетболисту, но он снова бросил его в их сторону.

Согласно источникам The Athletic, конфликт возник после того, как один из болельщиков прокричал в сторону «Бакс»: «Канкун… Канкун на счет 3».

Во время послематчевой пресс-конференции Беверли отказался разговаривать с журналисткой ESPN и попросил ее убрать микрофон. Игрок мотивировал это тем, что женщина не подписана на его подкаст.