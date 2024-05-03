НБА изучает инциденты с участием Патрика Беверли во время 6-го матча и на пресс-конференции

Теги происшествия Индиана Милуоки НБА болельщики Патрик Беверли НБА плей-офф Баскетбол

НБА изучает оба инцидента с участием Патрика Беверли.

На последних минутах шестого матча серии с «Индианой» (98:120, 2-4) разыгрывающий «Милуоки» два раза бросил мяч в болельщиков «Пэйсерс», которые находились за скамейкой «Бакс». В первом случае Беверли попал по голове девушке в майке «Индианы». Вскоре зрители вернули мяч баскетболисту, но он снова бросил его в их сторону.

Согласно источникам The Athletic, конфликт возник после того, как один из болельщиков прокричал в сторону «Бакс»: «Канкун… Канкун на счет 3».

Во время послематчевой пресс-конференции Беверли отказался разговаривать с журналисткой ESPN и попросил ее убрать микрофон. Игрок мотивировал это тем, что женщина не подписана на его подкаст.

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4 комментария
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Ему на самом деле влепят скорее всего приличный дисквал, потому что это не вопрос физического/морального ущерба, который он нанёс девушке, на которую, будем честны, большим дядям из НБА плевать. а имиджа лиги, и того, чтобы фанаты находились в безопасности на трибунах, за присутствие на которых они заплатили деньги. Фанаты для НБА десятикратно важнее Пата и любого игрока в целом, потому что даже в Леброне и Карри будет ноль ценности, если попросту не будет людей, которые хотели бы заплатить деньги, чтобы на них посмотреть из-за шанса, что рандомный баскетболист может не с той ноги с утра встать. Ему ещё повезло, что он промазав по мужику, в которого хотел попасть, попал в девушку. Там мог бы быть и ребёнок, и скорее всего тогда бы ему точно сказали учить китайский и собирать вещи.
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+7
Да, похоже Петя поплыл совсем кукухой... Одно дело соперников провоцировать, другое дело бычить на болел и журналистов. На первой наверно впаяют дискву, а если не покается слезно - уберут из лиги вообще, как турка одного.... никто кстати особо и потери не заметит.
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Вроде бы безобидная подколка от болельщика, похоже Беверли недолюбливает мексиканские курорты
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Полицейский должен был его уволить с площадки он был невменяемым !!! Его по хорошему на несколько игр дисквалифицировать
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