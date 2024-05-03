НБА изучает инциденты с участием Патрика Беверли во время 6-го матча и на пресс-конференции
НБА изучает оба инцидента с участием Патрика Беверли.
На последних минутах шестого матча серии с «Индианой» (98:120, 2-4) разыгрывающий «Милуоки» два раза бросил мяч в болельщиков «Пэйсерс», которые находились за скамейкой «Бакс». В первом случае Беверли попал по голове девушке в майке «Индианы». Вскоре зрители вернули мяч баскетболисту, но он снова бросил его в их сторону.
Согласно источникам The Athletic, конфликт возник после того, как один из болельщиков прокричал в сторону «Бакс»: «Канкун… Канкун на счет 3».
Во время послематчевой пресс-конференции Беверли отказался разговаривать с журналисткой ESPN и попросил ее убрать микрофон. Игрок мотивировал это тем, что женщина не подписана на его подкаст.