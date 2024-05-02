Мэджик Джонсон извинился перед «Лейкерс» за слова о распределении нагрузки
Мэджик Джонсон взял назад слова о распределении нагрузки в «Лейкерс».
Ранее легендарный разыгрывающий заявил, что отсутствие баскетболистов команды из Лос-Анджелеса в матчах регулярного чемпионата из-за отдыха привело к низкому посеву команды и встрече с действующими чемпионами «Наггетс» в первом раунде плей-офф (1-4).
«Хочу принести извинения организации «Лейкерс». Они показали этот результат из-за большого количества травм, а не из-за распределения нагрузки», – написал Джонсон в сети X.