Мэджик Джонсон извинился перед «Лейкерс» за слова о распределении нагрузки

Мэджик Джонсон взял назад слова о распределении нагрузки в «Лейкерс».

Ранее легендарный разыгрывающий заявил, что отсутствие баскетболистов команды из Лос-Анджелеса в матчах регулярного чемпионата из-за отдыха привело к низкому посеву команды и встрече с действующими чемпионами «Наггетс» в первом раунде плей-офф (1-4).

«Хочу принести извинения организации « ». Они показали этот результат из-за большого количества травм, а не из-за распределения нагрузки», – написал в сети X.