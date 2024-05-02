В 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ УНИКС сыграет с «Локомотивом-Кубань», «Зенит» – с ЦСКА

Теги ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

Определились все участники 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ-2023/24.

Петербургский «Зенит» после победы над «Уралмашем» в 5-м матче стал последним участником 1/2 финала и встретится с московским ЦСКА,. Казанский УНИКС сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань».

Полуфинальные серии пройдут до 4 побед (по схеме 2-2-1-1-1).

Первый матч серии «Зенит» – ЦСКА состоится 5 мая в Санкт-Петербурге. Серия между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» начнется 6 мая в Казани.

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1 комментарий
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Какой упырок поставил пятый матч Зенит ЦСКА на 15 мая в один день с финалом пути РПЛ???
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