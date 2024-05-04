Крис Финч планирует расположиться рядом со скамейкой «Миннесоты» во время 1-го матча с «Денвером»
Крис Финч постарается максимально помочь «Миннесоте», несмотря на травму.
Ожидается, что главный тренер «Миннесоты» расположится рядом со скамейкой команды во время первого матча серии второго раунда плей-офф с «Денвером» в субботу.
Ассистент Майка Нори возьмет на себя более активную роль по управлению командой в связи с недостаточной мобильностью Финча.
Финч получил травму во время четвертого матча серии с «Финиксом» (122:116, 4-0). Разыгрывающий «Вулвз» Майк Конли врезался в тренера после фола Девина Букера. Специалист получил разрыв сухожилия и перенес операцию.