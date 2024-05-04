Крис Финч планирует расположиться рядом со скамейкой «Миннесоты» во время 1-го матча с «Денвером»

Теги Денвер Миннесота НБА Крис Финч НБА плей-офф Майка Нори Баскетбол

Крис Финч постарается максимально помочь «Миннесоте», несмотря на травму.

Ожидается, что главный тренер «Миннесоты» расположится рядом со скамейкой команды во время первого матча серии второго раунда плей-офф с «Денвером» в субботу.

Ассистент Майка Нори возьмет на себя более активную роль по управлению командой в связи с недостаточной мобильностью Финча.

Финч получил травму во время четвертого матча серии с «Финиксом» (122:116, 4-0). Разыгрывающий «Вулвз» Майк Конли врезался в тренера после фола Девина Букера. Специалист получил разрыв сухожилия и перенес операцию.

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1 комментарий
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Пусть поосторожнее там, а то и вторую ногу поломают.
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