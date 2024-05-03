Крис Финч провел тренировку на следующий день после операции на колене
Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч успешно перенес операцию на колене.
В четверг, на следующий день после процедуры, Финч провел тренировку «Вулвз». Он перемещался по площадке на костылях и в привычном режиме взаимодействовал с баскетболистами.
Финч также провел теоретическое занятие.
Команда рассматривает несколько вариантов участия тренера в первом матче серии второго раунда с «Денвером», который состоится в субботу.
Финч получил травму во время четвертого матча серии с «Финиксом» (122:116, 4-0). Разыгрывающий «Вулвз» Майк Конли врезался в тренера после фола Девина Букера. Специалист получил разрыв сухожилия.