Крис Финч провел тренировку на следующий день после операции на колене

Теги травмы Денвер Миннесота НБА Крис Финч НБА плей-офф Баскетбол

Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч успешно перенес операцию на колене.

В четверг, на следующий день после процедуры, Финч провел тренировку «Вулвз». Он перемещался по площадке на костылях и в привычном режиме взаимодействовал с баскетболистами. 

Финч также провел теоретическое занятие. 

Команда рассматривает несколько вариантов участия тренера в первом матче серии второго раунда с «Денвером», который состоится в субботу. 

Финч получил травму во время четвертого матча серии с «Финиксом» (122:116, 4-0). Разыгрывающий «Вулвз» Майк Конли врезался в тренера после фола Девина Букера. Специалист получил разрыв сухожилия.

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