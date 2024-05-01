Операция Криса Финча прошла успешно
Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч успешно перенес операцию на колене.
Об этом сообщил его ассистент Майка Нори, который, вероятно, будет руководить командой на старте серии второго раунда плей-офф против «Денвера».
Команда рассматривает несколько вариантов участия Финча в 1-м матче серии. Тренер может присоединиться к команде на скамейке запасных или наблюдать за игрой из номера и присоединяться перед матчем и в перерыве.
Финч получил травму во время четвертого матча серии с «Финиксом» (122:116, 4-0). Разыгрывающий «Вулвз» Майк Конли врезался в тренера после фола Девина Букера.