Кайри Ирвинг о воссоединении с Леброном Джеймсом: «Нужно спрашивать генеральных менеджеров, почему не получилось»

Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Кайри Ирвинг рассматривал возможность воссоединения с Леброном Джеймсом.

Разыгрывающий «Далласа» заявил, что определенно рассматривал возможность воссоединения с Джеймсом в прошлом сезоне, но предложил спросить генеральных менеджеров, почему ничего не вышло.

«Все рассматривалось. Он мой большой друг, мой большой брат. Очевидно, мы играли вместе в «Кливленде». Все знают нашу историю.

Но между нами было так много разных факторов. Что касается деловых решений, нужно спрашивать генеральных менеджеров и президентов, почему определенные вещи не получились», – сказал Ирвинг.

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4 комментария
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Ответ C4clutch
Не было у Пылинки активов за игрока уровня Кайри с момента обмена Дэвиса, если объективно. Этим летом буду кста.
Только теперь, когда Кайри стал в Даллас своим и перестал чудить, никто его уже не отдаст за двух ролевиков и один пик
+2
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+2
Ответ C4clutch
Не было у Пылинки активов за игрока уровня Кайри с момента обмена Дэвиса, если объективно. Этим летом буду кста.
Да вроде были, просто Цай принципиально не захотел его в ЛАЛ обменивать
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-1
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