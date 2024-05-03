Кайри Ирвинг о воссоединении с Леброном Джеймсом: «Нужно спрашивать генеральных менеджеров, почему не получилось»
Кайри Ирвинг рассматривал возможность воссоединения с Леброном Джеймсом.
Разыгрывающий «Далласа» заявил, что определенно рассматривал возможность воссоединения с Джеймсом в прошлом сезоне, но предложил спросить генеральных менеджеров, почему ничего не вышло.
«Все рассматривалось. Он мой большой друг, мой большой брат. Очевидно, мы играли вместе в «Кливленде». Все знают нашу историю.
Но между нами было так много разных факторов. Что касается деловых решений, нужно спрашивать генеральных менеджеров и президентов, почему определенные вещи не получились», – сказал Ирвинг.