Дэмиан Лиллард: «Вылет Янниса – огромное разочарование. У «Бакс» не было возможности раскрыть весь потенциал»

Теги Индиана Милуоки НБА НБА плей-офф Дэмиан Лиллард Яннис Адетокумбо Баскетбол

Дэмиан Лиллард подвел итоги сезона .

«Милуоки» уступил в первом раунде «Индиане» в шести матчах, лидер команды Яннис Адетокумбо пропустил серию из-за травмы.

Лиллард вернулся в состав в шестой встрече, несмотря на пропуск двух предыдущих игр из-за повреждения ахилла.

«Я должен был вернуться. Вряд ли у меня было бы нормальное настроение в межсезонье, если бы я хотя бы не попытался помочь команде в шестом матче.

Вылет Янниса – огромное разочарование. Все понимают, насколько мы сильнее с ним на площадке. Команда проводит регулярку, 82 матча. Все начинается еще в тренировочном лагере. Весь этот марафон насыщен взлетами и падениями. И вот наступает момент, когда все решается. И вы вот так ослаблены, предстаете в неполноценном виде. У команды просто нет возможности раскрыть весь свой потенциал. Это разочарование, от этого очень обидно, но это часть игры.

Весь наш сезон – американские горки, но лично для меня это был в большей степени сезон роста. Пришлось пережить трудные времена. Я не скрывал этого. С точки зрения баскетбола и лично меня возникали непростые моменты, хотя непосредственно «Милуоки» не имеет к этому отношения.

Я получил возможность играть вместе с Яннисом. Мы выступали с опытными ребятами. Наш план заключался в том, чтобы выиграть чемпионат, никаких других вариантов. Поэтому я и принял решение стать частью чего-то подобного», – рассказал разыгрывающий «Бакс».

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5 комментариев
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Яннис молодец,что не цеплялся за эту серию. Надо беречь здоровье и подыскать команду получше
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Последние два года Лилларда:

- плач в ПТБ, с целью обменяться в контендер

- плач в Милуоки о том, как сложно дался переезд, да и команда не ахти оказалась
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А не поторговатся ли ЛАЛ летом за Дэмиана нашего Лилларда? Если чтото выйдет хорошо, если нет они все старые, быстрее закончат, быстрее в перестройку пойдем
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Ответ Russell Westbrook
Яннис молодец,что не цеплялся за эту серию. Надо беречь здоровье и подыскать команду получше
И в чем он герой? Тренера сменить норм, брата черлидершу подписать норм, ультиматум клубу ставить норм, а Бакс по сути в заложниках должны исполнять все его хотелки. Нет, травма это серьезно, но если он запросит обмен после всех заявлений в сезоне про стирать форму получше и т.д - это цинизм высшей степени. Как бы там не было, Бакс бились в серии как могли. Пол состава в травмах.
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Ответ Nightyork97
И в чем он герой? Тренера сменить норм, брата черлидершу подписать норм, ультиматум клубу ставить норм, а Бакс по сути в заложниках должны исполнять все его хотелки. Нет, травма это серьезно, но если он запросит обмен после всех заявлений в сезоне про стирать форму получше и т.д - это цинизм высшей степени. Как бы там не было, Бакс бились в серии как могли. Пол состава в травмах.
То ли дело святоша Дэмиан. Клялcя Птб в верности и говорил, что титулы не самое главное, а остальная лига прогнила и движется в неправильном направлении. Потом урвал жирный контракт и внезапно побежал к Яннису за гайкой. Теперь вот ноет, как ему бедняжке тяжело вдали от дома. Но это наверное другое.
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