Дэмиан Лиллард: «Вылет Янниса – огромное разочарование. У «Бакс» не было возможности раскрыть весь потенциал»

Дэмиан Лиллард подвел итоги сезона .

«Милуоки» уступил в первом раунде «Индиане» в шести матчах, лидер команды пропустил серию из-за травмы.

вернулся в состав в шестой встрече, несмотря на пропуск двух предыдущих игр из-за повреждения ахилла.

«Я должен был вернуться. Вряд ли у меня было бы нормальное настроение в межсезонье, если бы я хотя бы не попытался помочь команде в шестом матче.

Вылет Янниса – огромное разочарование. Все понимают, насколько мы сильнее с ним на площадке. Команда проводит регулярку, 82 матча. Все начинается еще в тренировочном лагере. Весь этот марафон насыщен взлетами и падениями. И вот наступает момент, когда все решается. И вы вот так ослаблены, предстаете в неполноценном виде. У команды просто нет возможности раскрыть весь свой потенциал. Это разочарование, от этого очень обидно, но это часть игры.

Весь наш сезон – американские горки, но лично для меня это был в большей степени сезон роста. Пришлось пережить трудные времена. Я не скрывал этого. С точки зрения баскетбола и лично меня возникали непростые моменты, хотя непосредственно « » не имеет к этому отношения.

Я получил возможность играть вместе с Яннисом. Мы выступали с опытными ребятами. Наш план заключался в том, чтобы выиграть чемпионат, никаких других вариантов. Поэтому я и принял решение стать частью чего-то подобного», – рассказал разыгрывающий «Бакс».