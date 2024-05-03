«Доброта и любезность всегда побеждают». Журналистка Малинда Адамс написала, что Патрик Беверли и «Бакс» извинились перед ней

Патрик Беверли и «Бакс» извинились перед журналисткой ESPN Малиндой Адамс.

«Хочу поблагодарить всех за добрые слова и поддержку. Я очень тронута. только что позвонил мне и извинился. Я ценю это и принимаю извинения. «Бакс» тоже позвонили, чтобы извиниться.

Я работаю в новостях более 40 лет, доброта и любезность всегда побеждают», – написала Адамс в соцсетях.

После вылета « » из плей-офф Беверли отказался разговаривать с журналисткой из-за того, что она не подписана на его подкаст.