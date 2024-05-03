«Более безумный поступок, чем толчок Криса Пола». Дрэймонд Грин высказался об инциденте с Патриком Беверли и болельщиками
Дрэймонд Грин отреагировал на инцидент с Патриком Беверли и болельщиками.
На последних минутах шестого матча серии с «Индианой» (98:120, 2-4) разыгрывающий «Милуоки» два раза бросил мяч в болельщиков «Пэйсерс», которые находились за скамейкой «Бакс».
«Вчера Пэт Бев бросил мяч в болельщика. Пэт продолжает череду инцидентов после поражений. Возможно, это более безумный поступок, чем толчок Криса Пола, потому что он открывает совершенно другую банку с червями. Адаму это не понравится, потому что это максимально близко к тому, чтобы пойти на трибуны. Нам это запрещено.
Пэт не очень хорошо продолжил, вступив в конфликт журналисткой из-за того, что она не подписана на его подкаст», – сказал форвард «Голден Стэйт».
НБА изучает оба инцидента с участием Беверли, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.