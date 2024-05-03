«Более безумный поступок, чем толчок Криса Пола». Дрэймонд Грин высказался об инциденте с Патриком Беверли и болельщиками

Теги Голден Стэйт Милуоки НБА болельщики Патрик Беверли НБА плей-офф Дрэймонд Грин Баскетбол

Дрэймонд Грин отреагировал на инцидент с Патриком Беверли и болельщиками.

На последних минутах шестого матча серии с «Индианой» (98:120, 2-4) разыгрывающий «Милуоки» два раза бросил мяч в болельщиков «Пэйсерс», которые находились за скамейкой «Бакс».

«Вчера Пэт Бев бросил мяч в болельщика. Пэт продолжает череду инцидентов после поражений. Возможно, это более безумный поступок, чем толчок Криса Пола, потому что он открывает совершенно другую банку с червями. Адаму это не понравится, потому что это максимально близко к тому, чтобы пойти на трибуны. Нам это запрещено.

Пэт не очень хорошо продолжил, вступив в конфликт журналисткой из-за того, что она не подписана на его подкаст», – сказал форвард «Голден Стэйт».

НБА изучает оба инцидента с участием Беверли, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
лига переживёт спокойно и без этого ролевика. бэву пора на выход
+5
0
+5
Думаю, Грин тут рассуждает верно. Вводные для Беверли плохие: он не звезда (этого Грин не сказал), и по видео не было видно, чтобы болельщики что-то там спровоцировали. Дядя Сильвер может и погрозить пальчиком.
+4
0
+4
Да, эпизод со стороны выглядел максимально диким, конечно.
+3
0
+3
Ответ Сергей Орлов
Чья бы корова мычала)
На фанатов Грин никогда не агрессировал
+3
0
+3
Пора возвращаться в Санкт-Петербург
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий