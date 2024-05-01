Эван Мобли исполнил ключевой блок-шот на последних секундах 5-го матча с «Орландо»

Теги Кливленд Орландо НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Донован Митчелл Эван Мобли Франц Вагнер Баскетбол

Эван Мобли отличился в концовке 5-го матча с «Орландо».

Бигмен «Кавальерс» накрыл форварда «Мэджик» Франца Вагнера во время прохода на последних секундах при «+2». 

После этого «Кливленд» забрал подбор, Донован Митчелл получил право на два штрафных, которые позже реализовал – 104:100. Несмотря на 3-очковый Паоло Банкеро, хозяева площадки удержали добытый перевел и повели в серии 3-2. 

В составе победителей Митчелл набрал 28 очков и 6 подборов, у Мобли – 14 очков, 13 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и 2 блок-шота.

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2 комментария
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Орландо суперпримитивно играют в атаке. Для них практически любой клатч это вероятное поражение
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Красавчик Мобли. Супер блок! Всё же без Аллена он лучше смотрится.
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