Эван Мобли исполнил ключевой блок-шот на последних секундах 5-го матча с «Орландо»

Эван Мобли отличился в концовке 5-го матча с «Орландо».

Бигмен «Кавальерс» накрыл форварда «Мэджик» во время прохода на последних секундах при «+2».

После этого « » забрал подбор, получил право на два штрафных, которые позже реализовал – 104:100. Несмотря на 3-очковый Паоло Банкеро, хозяева площадки удержали добытый перевел и повели в серии 3-2.

В составе победителей Митчелл набрал 28 очков и 6 подборов, у – 14 очков, 13 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и 2 блок-шота.