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Чемпионат мира 3х3. Мужчины. Групповой этап. Сербия – Германия, Канада – Франция и другие матчи

Сегодня, 26 июня, в Монголии продолжился чемпионат мира по баскетболу 3х3.

Чемпионат мира по баскетболу 3х3

Улан-Батор

Мужчины

Групповой этап

Группа A

Бельгия – Австралия – 15:21

26 июня. 6.00

Мадагаскар – Сербия – 9:21

26 июня. 6.25

Германия – Бельгия

26 июня. 7.40

Австралия – Мадагаскар

26 июня. 8.05

Сербия – Германия

26 июня. 9.30

Положение команд: Германия – 2-0, Сербия – 2-1, Австралия – 2-1, Бельгия – 1-2,  Мадагаскар – 0-3.

Группа C

Пуэрто-Рико – Австрия

26 июня. 9.55

Канада – Франция

26 июня. 12.10

Австрия – Китай

26 июня. 12.35

Пуэрто-Рико – Канада

26 июня. 14.00

Китай – Франция

26 июня. 14.25

Положение команд: Китай – 2-0, Канада – 1-1, Пуэрто-Рико – 1-1, Австрия – 1-1, Франция – 0-2.

Группа B

Положение команд: США – 4-0, Латвия – 3-1, Япония – 2-2, Черногория – 1-3, Монголия – 0-4.

Группа D

Положение команд: Нидерланды – 3-1, Швейцария – 3-1, Испания – 2-2, Великобритания – 1-3, Литва – 1-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?1182 голоса
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ДалласДаллас
КлипперсКлипперс
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
сборная Бельгии 3х3
сборная Сербии 3х3
сборная Китая 3х3
результаты
чемпионат мира-2025 3х3
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