Чемпионат мира 3х3. Мужчины. Групповой этап. Сербия – Германия, Канада – Франция и другие матчи
Сегодня, 26 июня, в Монголии продолжился чемпионат мира по баскетболу 3х3.
Чемпионат мира по баскетболу 3х3
Улан-Батор
Мужчины
Групповой этап
Группа A
Бельгия – Австралия – 15:21
26 июня. 6.00
Мадагаскар – Сербия – 9:21
26 июня. 6.25
Германия – Бельгия
26 июня. 7.40
Австралия – Мадагаскар
26 июня. 8.05
Сербия – Германия
26 июня. 9.30
Положение команд: Германия – 2-0, Сербия – 2-1, Австралия – 2-1, Бельгия – 1-2, Мадагаскар – 0-3.
Группа C
Пуэрто-Рико – Австрия
26 июня. 9.55
Канада – Франция
26 июня. 12.10
Австрия – Китай
26 июня. 12.35
Пуэрто-Рико – Канада
26 июня. 14.00
Китай – Франция
26 июня. 14.25
Положение команд: Китай – 2-0, Канада – 1-1, Пуэрто-Рико – 1-1, Австрия – 1-1, Франция – 0-2.
Группа B
Положение команд: США – 4-0, Латвия – 3-1, Япония – 2-2, Черногория – 1-3, Монголия – 0-4.
Группа D
Положение команд: Нидерланды – 3-1, Швейцария – 3-1, Испания – 2-2, Великобритания – 1-3, Литва – 1-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?1182 голоса
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
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