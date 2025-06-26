Чемпионат мира 3х3. Мужчины. Групповой этап. Сербия – Германия, Канада – Франция и другие матчи

Сегодня, 26 июня, в Монголии продолжился чемпионат мира по баскетболу 3х3.

Чемпионат мира по баскетболу 3х3 Улан-Батор Мужчины Групповой этап Группа A Бельгия – Австралия – 15:21 26 июня . 6.00 Мадагаскар – Сербия – 9:21 26 июня . 6.25 Германия – Бельгия 26 июня . 7.40 Австралия – Мадагаскар 26 июня . 8.05 Сербия – Германия 26 июня . 9.30 Положение команд : Германия – 2-0, Сербия – 2-1, Австралия – 2-1, Бельгия – 1-2, Мадагаскар – 0-3. Группа C Пуэрто-Рико – Австрия 26 июня . 9.55 Канада – Франция 26 июня . 12.10 Австрия – Китай 26 июня . 12.35 Пуэрто-Рико – Канада 26 июня . 14.00 Китай – Франция 26 июня . 14.25 Положение команд : Китай – 2-0, Канада – 1-1, Пуэрто-Рико – 1-1, Австрия – 1-1, Франция – 0-2. Группа B Положение команд : США – 4-0, Латвия – 3-1, Япония – 2-2, Черногория – 1-3, Монголия – 0-4. Группа D Положение команд : Нидерланды – 3-1, Швейцария – 3-1, Испания – 2-2, Великобритания – 1-3, Литва – 1-3. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.