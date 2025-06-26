Чемпионат мира 3х3. Женщины. Групповой этап. США разгромили Японию, Испания встретится с Германией и другие матчи
Сегодня, 26 июня, в Монголии продолжился чемпионат мира по баскетболу 3х3.
Чемпионат мира по баскетболу 3х3
Женщины
Улан-Батор
Групповой этап
Группа B
Япония – США – 8:21
26 июня. 6.50
Чили – Нидерланды – 13:21
26 июня. 7.15
Чехия – Япония
26 июня. 8.40
США – Чили
26 июня. 9.05
Чехия – Нидерланды
26 июня. 11.20
Положение команд: Япония – 2-1, США – 2-1, Чехия – 1-1, Нидерланды – 1-2, Чили – 0-3.
Группа D
Бразилия – Испания
26 июня. 11.45
Германия – Монголия
26 июня. 13.00
Украина– Бразилия
26 июня. 13.25
Испания – Германия
26 июня. 14.50
Монголия – Украина
26 июня. 15.15
Положение команд: Испания – 2-0, Германия – 2-0, Монголия – 1-1, Украина – 0-2, Бразилия – 0-2.
Группа A
Положение команд: Австралия – 4-0, Польша – 3-1, Китай – 2-2, Италия – 1-3, Мадагаскар – 0-4.
Группа C
Положение команд: Франция – 4-0, Канада – 2-2, Венгрия – 2-2, Австрия – 1-3, Латвия – 1-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?1182 голоса
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Миннесота
Кливленд
Орландо
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Нью-Йорк
Сан-Антонио
Даллас
Клипперс
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
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