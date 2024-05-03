Патрик Беверли два раза бросил мяч в болельщиков «Пэйсерс» за скамейкой «Бакс»

У Патрика Беверли не выдержали нервы.

Защитник «Бакс» два раза бросил мяч в болельщиков «Пэйсерс», которые расположились за скамейкой команды.

В первом случае Беверли попал прямо по голове девушке в майке «Индианы». Вскоре зрители вернули мяч баскетболисту, но он снова бросил его в их сторону.

Эпизод произошел в четверг на последних минутах шестого матча серии с «Индианой» (98:120, 2-4), поражение в котором обернулось завершением сезона для команды.

Эксперт Чарльз Баркли прокомментировал эпизод.

«Я совершал дурацкие поступки и подвергался за это критике. Так делать просто нельзя. должен быть наказан лигой за такое», – считает легендарный игрок .

После игры Беверли отказался разговаривать с журналисткой ESPN, так как она не подписана на его подкаст.