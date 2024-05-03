Патрик Беверли два раза бросил мяч в болельщиков «Пэйсерс» за скамейкой «Бакс»
У Патрика Беверли не выдержали нервы.
Защитник «Бакс» два раза бросил мяч в болельщиков «Пэйсерс», которые расположились за скамейкой команды.
В первом случае Беверли попал прямо по голове девушке в майке «Индианы». Вскоре зрители вернули мяч баскетболисту, но он снова бросил его в их сторону.
Эпизод произошел в четверг на последних минутах шестого матча серии с «Индианой» (98:120, 2-4), поражение в котором обернулось завершением сезона для команды.
Эксперт Чарльз Баркли прокомментировал эпизод.
«Я совершал дурацкие поступки и подвергался за это критике. Так делать просто нельзя. Беверли должен быть наказан лигой за такое», – считает легендарный игрок НБА.
После игры Беверли отказался разговаривать с журналисткой ESPN, так как она не подписана на его подкаст.
А вообще, вот такие поступки и показывают какой ты внутри.
Кто-то делает резкое движение в сторону девушек со словами «Испугались?». Кто-то кидает девушкам в голову мяч.
Всегда интересно, сделали бы эти достойные джентельмены так же, будь на месте девушек Страхинья Йокич, например 🤔
Удивлён, что ему свои же не накостыляли на скамейке, а только Брук по-отечески успокоил. Надеюсь, сезон начнётся без Беверли, игр так 25
Может, Леброну надо было еще кулаком на них замахнуться, чтобы заткнулись? Как смеют эти белые ##### унижать черного короля?)
Слушай, тогда мне интересно, если вот вы с друзьями в баскет будете во дворе играть, и девушка наблюдатель тебе будет кричать, чтобы ты не выпрашивал фолы, ты ей тоже покажешь, что можешь и врезать по лицу? Ребенка тоже напугаешь 2м тушей? И это в 39 то лет.
Что же Король не потролил девчулю?
Слов не смог подобрать?)