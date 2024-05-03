Патрик Беверли два раза бросил мяч в болельщиков «Пэйсерс» за скамейкой «Бакс»

Теги происшествия Индиана Милуоки НБА Баскетбол - видео болельщики Чарльз Баркли Патрик Беверли НБА плей-офф Баскетбол

У Патрика Беверли не выдержали нервы.

Защитник «Бакс» два раза бросил мяч в болельщиков «Пэйсерс», которые расположились за скамейкой команды. 

В первом случае Беверли попал прямо по голове девушке в майке «Индианы». Вскоре зрители вернули мяч баскетболисту, но он снова бросил его в их сторону.

Эпизод произошел в четверг на последних минутах шестого матча серии с «Индианой» (98:120, 2-4), поражение в котором обернулось завершением сезона для команды.

Эксперт Чарльз Баркли прокомментировал эпизод.

«Я совершал дурацкие поступки и подвергался за это критике. Так делать просто нельзя. Беверли должен быть наказан лигой за такое», – считает легендарный игрок НБА.

После игры Беверли отказался разговаривать с журналисткой ESPN, так как она не подписана на его подкаст.

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20 комментариев
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25.000 плюс 25.000.
А вообще, вот такие поступки и показывают какой ты внутри.
Кто-то делает резкое движение в сторону девушек со словами «Испугались?». Кто-то кидает девушкам в голову мяч.
Всегда интересно, сделали бы эти достойные джентельмены так же, будь на месте девушек Страхинья Йокич, например 🤔
+13
-3
+10
Беверли интеллектом никогда не блистал, будем уж честны. Думаю, тут и от лиги прилетит и иск от пострадавшей, бросил то осознанно и сильно.
+8
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+8
это должен быть конец карьеры...такого себе даже дреймонд не позволит
+5
-1
+4
В женщину считай кинул. Последний контрацептив.
+2
0
+2
Кинуть мяч в женщину, нихрена не понять и сделать это ещё раз.
Удивлён, что ему свои же не накостыляли на скамейке, а только Брук по-отечески успокоил. Надеюсь, сезон начнётся без Беверли, игр так 25
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🐒
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Всегда был и будет мерзким игрочишкой
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Беверли охренел конечно
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Ответ Jazzzz
25.000 плюс 25.000. А вообще, вот такие поступки и показывают какой ты внутри. Кто-то делает резкое движение в сторону девушек со словами «Испугались?». Кто-то кидает девушкам в голову мяч. Всегда интересно, сделали бы эти достойные джентельмены так же, будь на месте девушек Страхинья Йокич, например 🤔
как оценишь поведение девушек, которые "мило общались" с Леброном?
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Ответ ST-L
как оценишь поведение девушек, которые "мило общались" с Леброном?
Ты серьезно?
Может, Леброну надо было еще кулаком на них замахнуться, чтобы заткнулись? Как смеют эти белые ##### унижать черного короля?)
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Ответ Jazzzz
25.000 плюс 25.000. А вообще, вот такие поступки и показывают какой ты внутри. Кто-то делает резкое движение в сторону девушек со словами «Испугались?». Кто-то кидает девушкам в голову мяч. Всегда интересно, сделали бы эти достойные джентельмены так же, будь на месте девушек Страхинья Йокич, например 🤔
Собратья екичи отборная быдлота, зачем их сюда приплетать
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Ответ Jazzzz
Ты серьезно? Может, Леброну надо было еще кулаком на них замахнуться, чтобы заткнулись? Как смеют эти белые ##### унижать черного короля?)
так как оценишь? норм выкрикивать нелицеприятные (как минимум) слова челу, который тебе лично ничего не сделал, даже не знает кто ты? да еще и амбалу, который весит за 110, выше 2м роста. ну он же лицо лиги, он не посмеет ничего сделать тебе, тебе за это ничего не будет, да?
+1
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0
Ответ ST-L
так как оценишь? норм выкрикивать нелицеприятные (как минимум) слова челу, который тебе лично ничего не сделал, даже не знает кто ты? да еще и амбалу, который весит за 110, выше 2м роста. ну он же лицо лиги, он не посмеет ничего сделать тебе, тебе за это ничего не будет, да?
Чел за это получает миллионы долларов, что не обращать на такое внимания
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Ответ ST-L
так как оценишь? норм выкрикивать нелицеприятные (как минимум) слова челу, который тебе лично ничего не сделал, даже не знает кто ты? да еще и амбалу, который весит за 110, выше 2м роста. ну он же лицо лиги, он не посмеет ничего сделать тебе, тебе за это ничего не будет, да?
За «Ты чертов нытик»?
Слушай, тогда мне интересно, если вот вы с друзьями в баскет будете во дворе играть, и девушка наблюдатель тебе будет кричать, чтобы ты не выпрашивал фолы, ты ей тоже покажешь, что можешь и врезать по лицу? Ребенка тоже напугаешь 2м тушей? И это в 39 то лет.
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Ответ фанат баскетбола
Сначала сами троллят, а когда троллят в ответ, ай-яй-яй как некрасиво, ай-яй-яй как некультурно
Ну так и сказал бы ей в ответ: «Ах ты, белая ####! да я тебя после игры ##### как сидорову козу, пиши телефончик.»
Что же Король не потролил девчулю?
Слов не смог подобрать?)
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Ответ scorp19
В женщину считай кинул. Последний контрацептив.
какая разница в кого
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