Ожидается, что Тобайас Харрис покинет «Филадельфию»

Теги возможные переходы Филадельфия НБА НБА плей-офф Тобайас Харрис Баскетбол

Форвард Тобайас Харрис, скорее всего, покинет «Сиксерс» в это межсезонье.

«Главным потенциальным свободным агентом «Сиксерс» является форвард Тобайас Харрис, который набирал в среднем 17,2 очка в регулярном сезоне и только 10,8 в серии против «Никс», заработав при этом почти 40 миллионов долларов.

Источники в лиге ожидают, что Харрис, который был в центре разочарования болельщиков в Филадельфии, в следующем сезоне будет в другой команде», – пишет журналист ESPN Тим Бонтемпс.

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4 комментария
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ytj;blfyyj
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Что и требовалось доказать
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Просто так активы терять нельзя при такой платежке.Сэт на Джорджа - и Мори докажет, что он ещё на коне.
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Фили нужно обменивать было его, пока он был истекающим.интересно, кто это дно подпишет
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