Ожидается, что Тобайас Харрис покинет «Филадельфию»

Форвард Тобайас Харрис, скорее всего, покинет «Сиксерс» в это межсезонье.

«Главным потенциальным свободным агентом «Сиксерс» является форвард , который набирал в среднем 17,2 очка в регулярном сезоне и только 10,8 в серии против «Никс», заработав при этом почти 40 миллионов долларов.

Источники в лиге ожидают, что Харрис, который был в центре разочарования болельщиков в Филадельфии, в следующем сезоне будет в другой команде», – пишет журналист ESPN Тим Бонтемпс.