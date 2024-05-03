Кендрик Перкинс: «Тобайас Харрис спросил команду, хотят ли они чего-нибудь из Chick-fil-A, и вернулся с сумкой, полной салфеток и трубочек»

Кендрик Перкинс раскритиковал Тобайаса Харриса за игру в 6-м матче.

«Отпустите его.

Черт возьми. Он спросил команду, хотят ли они чего-нибудь из Chick-fil-A перед игрой, команда ответила ему «да», и он вернулся с сумкой, полной салфеток и трубочек. Его как будто не было на площадке», – заявил бывший игрок .

Форвард «Филадельфии» в 6-м матче серии против « » вышел в стартовой пятерке и отыграл 29 минут, но не набрал ни одного очка.