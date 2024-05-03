Кендрик Перкинс: «Тобайас Харрис спросил команду, хотят ли они чего-нибудь из Chick-fil-A, и вернулся с сумкой, полной салфеток и трубочек»

Теги Кендрик Перкинс Нью-Йорк Филадельфия НБА НБА плей-офф Тобайас Харрис Баскетбол

Кендрик Перкинс раскритиковал Тобайаса Харриса за игру в 6-м матче.

«Отпустите его.

Черт возьми. Он спросил команду, хотят ли они чего-нибудь из Chick-fil-A перед игрой, команда ответила ему «да», и он вернулся с сумкой, полной салфеток и трубочек. Его как будто не было на площадке», – заявил бывший игрок НБА.

Форвард «Филадельфии» в 6-м матче серии против «Нью-Йорка» вышел в стартовой пятерке и отыграл 29 минут, но не набрал ни одного очка.

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4 комментария
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Ответ Михаил Клинчаев
Перкинс уже любую чушь выпаливает)
В чём он неправ?
+7
0
+7
У кого статистика недалеко, сколько у него бросков, подборов, передач в матче с 0 очками?
0
0
0
Ответ Чудинов Дмитрий
У кого статистика недалеко, сколько у него бросков, подборов, передач в матче с 0 очками?
2 броска, 3 передачи, 4 подбора
0
0
0
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