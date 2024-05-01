Пол Джордж: «Человек, с которым я говорил после того трехочкового из угла, на самом деле был отцом Кайри»

Пол Джордж рассказал о трехочковом в концовке 4-го матча против «Далласа».

«Человек, с которым я говорил после того трехочкового из угла, на самом деле был отцом . Он посмотрел на меня и такой: «Уф». И я: «Да, папаша, я тоже так думаю».

Да, по-моему, я был за щитом, когда бросал. Мне пришлось выбросить мяч немного раньше, чем обычно. Обычно во время броска с отклонением я немного зависаю. Я понимал, что начинаю отклоняться и щит как бы оказывается передо мной. В такой ситуации можно оказаться за щитом, и тогда мяч попадет в край щита. Я не хотел влипнуть.

Я был немного за щитом, когда забросил тот мяч», – рассказал форвард « ».