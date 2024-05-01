Пол Джордж: «Человек, с которым я говорил после того трехочкового из угла, на самом деле был отцом Кайри»

Теги Даллас Клипперс НБА НБА плей-офф Пол Джордж Кайри Ирвинг Баскетбол

Пол Джордж рассказал о трехочковом в концовке 4-го матча против «Далласа».

«Человек, с которым я говорил после того трехочкового из угла, на самом деле был отцом Кайри. Он посмотрел на меня и такой: «Уф». И я: «Да, папаша, я тоже так думаю».

Да, по-моему, я был за щитом, когда бросал. Мне пришлось выбросить мяч немного раньше, чем обычно. Обычно во время броска с отклонением я немного зависаю. Я понимал, что начинаю отклоняться и щит как бы оказывается передо мной. В такой ситуации можно оказаться за щитом, и тогда мяч попадет в край щита. Я не хотел влипнуть.

Я был немного за щитом, когда забросил тот мяч», – рассказал форвард «Клипперс».

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Этим человеком был Альберт Эйнштейн.
+1
0
+1
Смеркалось
0
0
0
Кайри, вот твой отец!
0
0
0
Не каждый индеец отец Кайри.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий