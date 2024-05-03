«Финикс» планирует обменять 22-й пик этого года и пик 1-го раунда драфта-2031 на состоявшихся игроков

Стали известны планы «Санз» на предстоящее межсезонье.

Клуб попытается обменять 22-й пик предстоящего драфта и пик первого раунда драфта 2031 года, которые официально станут доступны для обмена в день драфта.

Владелец «Санз» Мэт Ишбия рассматривает драфт-пики как актив для приобретения состоявшихся игроков.

«Если болельщикам нравится заглядывать в будущее и говорить: «Эй, мне очень нравится этот пик на драфте 2031 года, потому что, возможно, этот семиклассник окажется очень хорош, и мы выберем его, и однажды он станет игроком», «Финикс Санз» вам не понравятся. Потому что мы скажем: «Драфты нужны для того, чтобы заполучить отличных игроков», – цитирует владельца клуба журналист Эван Сайдери.

Пик «Финикса» на драфте 2031 года может стать одним из самых ценных на рынке обменов в это межсезонье.