Кевин Дюрэнт старается дистанцироваться от выступления за «Голден Стэйт»
Кевин Дюрэнт скорректировал свой игровой стиль после игры за «Уорриорз».
«Дюрэнт ищет возможность дистанцироваться от выступления за «Голден Стэйт». В первую очередь, от того баскетбола, в который они играли. Он не использует комбинации с заслонами, которые являются визитной карточкой «Уорриорз».
Если бы у него не было такой задачи, он использовал бы подобные заслоны в «Бруклине» и «Финиксе». Но он избегает этих комбинаций, потому что они напоминают ему об игре в клубе, где он не был собой, а был версией для «Голден Стэйт».
Думаю, что у него остался серьезный эмоциональный багаж после той ситуации», – заявил спортивный комментатор Амин Эльхассан.
Возможно он не играет в заслоны, не потому что у него описываемый травматический опыт игры за ГСВ, а потому что ему эту схему не рисуют, т.к. там с этим есть бардак в Финиксе. Ну или он просто слишком стар для этого.
Возможно, это и стоило Дюранту чемпионства вне системы ГСВ, а теперь он уже его не возьмёт, скорее всего.