Кевин Дюрэнт старается дистанцироваться от выступления за «Голден Стэйт»

Теги Голден Стэйт Бруклин Финикс НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

Кевин Дюрэнт скорректировал свой игровой стиль после игры за «Уорриорз».

«Дюрэнт ищет возможность дистанцироваться от выступления за «Голден Стэйт». В первую очередь, от того баскетбола, в который они играли. Он не использует комбинации с заслонами, которые являются визитной карточкой «Уорриорз».

Если бы у него не было такой задачи, он использовал бы подобные заслоны в «Бруклине» и «Финиксе». Но он избегает этих комбинаций, потому что они напоминают ему об игре в клубе, где он не был собой, а был версией для «Голден Стэйт». 

Думаю, что у него остался серьезный эмоциональный багаж после той ситуации», – заявил спортивный комментатор Амин Эльхассан.

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6 комментариев
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Ну и бред конечно
+13
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+13
Господи, что за бред я прочитал.
Возможно он не играет в заслоны, не потому что у него описываемый травматический опыт игры за ГСВ, а потому что ему эту схему не рисуют, т.к. там с этим есть бардак в Финиксе. Ну или он просто слишком стар для этого.
+6
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+6
Отказываться от эффективной комбинации из-за обиды? Серьезно? Да, и никто бы и не сказал, что Дюрант "читерит, используя секретные комбинации ГСВ".
Возможно, это и стоило Дюранту чемпионства вне системы ГСВ, а теперь он уже его не возьмёт, скорее всего.
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+2
Что за чушь? На самом деле Кевин Дюрант дистанцируется от чемпионских кубков потому, что это напоминает ему ГСВ )
+1
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+1
Дюрант старается меньше бросать баскетбольный мяч, потом что похожие мячи он бросал играя за ГСВ
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Ответ unrecyclable
Господи, что за бред я прочитал. Возможно он не играет в заслоны, не потому что у него описываемый травматический опыт игры за ГСВ, а потому что ему эту схему не рисуют, т.к. там с этим есть бардак в Финиксе. Ну или он просто слишком стар для этого.
Ну посмотрев видео, то вроде это не травматичный стиль игры
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