Кевин Дюрэнт старается дистанцироваться от выступления за «Голден Стэйт»

Кевин Дюрэнт скорректировал свой игровой стиль после игры за «Уорриорз».

« ищет возможность дистанцироваться от выступления за «Голден Стэйт». В первую очередь, от того баскетбола, в который они играли. Он не использует комбинации с заслонами, которые являются визитной карточкой «Уорриорз».

Если бы у него не было такой задачи, он использовал бы подобные заслоны в « » и « ». Но он избегает этих комбинаций, потому что они напоминают ему об игре в клубе, где он не был собой, а был версией для « ».

Думаю, что у него остался серьезный эмоциональный багаж после той ситуации», – заявил спортивный комментатор Амин Эльхассан.