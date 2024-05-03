Тим Коннелли: «Победили «Финикс» во многом благодаря зрелости Таунса»

Теги Миннесота Финикс НБА НБА плей-офф Тим Коннелли Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Тим Коннелли комплиментарно отозвался о Карле-Энтони Таунсе.

В серии с «Санз» (4-0) центровой набирал 19,3 очка, 9,5 подбора и 2,5 передачи в среднем за встречу при 53,1% попадания с игры (52,9% из-за дуги) и всего 7 суммарных потерях.

«Карл потрясающе сыграл. Я с трудом сдержал эмоции, когда он покидал площадку в конце серии с «Финиксом», потому что ему довелось через многое пройти. При нем сменилось бесчисленное количество людей в разных креслах, но большого успеха все не было. Критика временами была несправедлива и слишком громко звучала на фоне того, чего добился Карл.

Как вы сами знаете, он просто замечательный парень, поэтому для него действительно важно почувствовать, что такое победа в плей-офф. И мы выиграли во многом благодаря зрелости Карла, он очень четко сработал на обеих половинах площадки. Он хорошо понимал, в чем был наш игровой план. Мы бы не добились того, чего добились, без него», – заявил глава офиса «Вулвз».

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4 комментария
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Ответ кирилл
победили вы финикс благодаря тому, что команда в никаком состоянии, бледные тени себя из лучших матчей сезона
Минька, которая весь сезон шли в лидерах и упирались как ни в себя в обороне - ну да, ну да, пошли мы
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Благодаря Конли
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