Тим Коннелли: «Победили «Финикс» во многом благодаря зрелости Таунса»

Тим Коннелли комплиментарно отозвался о Карле-Энтони Таунсе.

В серии с «Санз» (4-0) центровой набирал 19,3 очка, 9,5 подбора и 2,5 передачи в среднем за встречу при 53,1% попадания с игры (52,9% из-за дуги) и всего 7 суммарных потерях.

«Карл потрясающе сыграл. Я с трудом сдержал эмоции, когда он покидал площадку в конце серии с « », потому что ему довелось через многое пройти. При нем сменилось бесчисленное количество людей в разных креслах, но большого успеха все не было. Критика временами была несправедлива и слишком громко звучала на фоне того, чего добился Карл.

Как вы сами знаете, он просто замечательный парень, поэтому для него действительно важно почувствовать, что такое победа в плей-офф. И мы выиграли во многом благодаря зрелости , он очень четко сработал на обеих половинах площадки. Он хорошо понимал, в чем был наш игровой план. Мы бы не добились того, чего добились, без него», – заявил глава офиса «Вулвз».