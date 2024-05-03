Штатные комментаторы «Уорриорз» признаны худшими в НБА по итогам опроса болельщиков

Штатные комментаторы «Уорриорз» признаны худшими в НБА.

Боб Фитцджеральд и заняли последнее место по итогам опроса нескольких сотен болельщиков.

Из 562 двух оценивавших работу комментаторов « » респондентов почти 60% поставили им самую низкую из возможных оценок.

Фитцджеральд пользуется поддержкой владельца «Уорриорз» Джо Лэйкоба и лидера команды Стефена Карри.