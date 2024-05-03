Штатные комментаторы «Уорриорз» признаны худшими в НБА по итогам опроса болельщиков
Штатные комментаторы «Уорриорз» признаны худшими в НБА.
Боб Фитцджеральд и Келенна Азубуйке заняли последнее место по итогам опроса нескольких сотен болельщиков.
Из 562 двух оценивавших работу комментаторов «Голден Стэйт» респондентов почти 60% поставили им самую низкую из возможных оценок.
Фитцджеральд пользуется поддержкой владельца «Уорриорз» Джо Лэйкоба и лидера команды Стефена Карри.
https://cdn1.thecomeback.com/wp-content/uploads/sites/94/2024/04/nbarank24data.jpg
Они перед сегодняшней игрой общались с Уорлд Би Фри, зрелище незабываемое, словно два попугая (в хорошем смысле) в своих цветастых пиджаках.