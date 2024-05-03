Штатные комментаторы «Уорриорз» признаны худшими в НБА по итогам опроса болельщиков

Теги Голден Стэйт Келенна Азубуйке НБА телевидение Баскетбол

Штатные комментаторы «Уорриорз» признаны худшими в НБА.

Боб Фитцджеральд и Келенна Азубуйке заняли последнее место по итогам опроса нескольких сотен болельщиков.

Из 562 двух оценивавших работу комментаторов «Голден Стэйт» респондентов почти 60% поставили им самую низкую из возможных оценок.

Фитцджеральд пользуется поддержкой владельца «Уорриорз» Джо Лэйкоба и лидера команды Стефена Карри.

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Так вот почему сезон провалили!
+5
0
+5
Ответ BBMSK2021
лучшие думаю у Хорнетс
У Никс )
https://cdn1.thecomeback.com/wp-content/uploads/sites/94/2024/04/nbarank24data.jpg
+2
0
+2
лучшие думаю у Хорнетс
+1
0
+1
Неудивительно. Ооочень предвзятые. Все эпизоды трактуют в одну сторону с искреннем недоумением, если свистки не в их сторону. Слушать нереально.
+1
0
+1
Ответ Skeleton64
У Никс ) https://cdn1.thecomeback.com/wp-content/uploads/sites/94/2024/04/nbarank24data.jpg
Майк Брин, Айан Игл и Кевин Харлан - лучшие комментаторы прямо сейчас
+1
0
+1
У Пеликанс мужик с мега странным голосом всегда комментирует
0
0
0
.... Это потому что среди голосовавших были lost, Hell, alex.la.Кстати где они? Неужто тоже на рыбалке?
+1
-1
0
Ответ LittleBigDen
Майк Брин, Айан Игл и Кевин Харлан - лучшие комментаторы прямо сейчас
И Уолт Фрейзер!)
Они перед сегодняшней игрой общались с Уорлд Би Фри, зрелище незабываемое, словно два попугая (в хорошем смысле) в своих цветастых пиджаках.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий