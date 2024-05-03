Джеремайя Мартин перейдет из «Енисея» в «Уралмаш»

Теги переходы Енисей Единая лига ВТБ Уралмаш Джеремайя Мартин Баскетбол

Джеремайя Мартин продолжит выступать в России.

Разыгрывающий (27 лет, 188 см) покинет «Енисей» в связи с истечением соглашения. 

По информации «СЭ», американский баскетболист договорился о подписании 1-летнего контракта с «Уралмашем».

В сезоне-23/24 Мартин поучаствовал в Матче звезд. Его средняя результативность за клуб из Красноярска составила 18,2 очка, также он набирал 3,9 передачи и 3,2 подбора.

Джеремайя вошел в Топ-5 Лиги ВТБ по эффективности (20,2 балла).

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7 комментариев
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Интересно, с кем Уралмаш из Легов будет расставаться
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Ответ AYE
Интересно, с кем Уралмаш из Легов будет расставаться
Так вроде как не с кем расставаться. Легионеров пять. Мартин шестой. Скорее всего Глазунов уйдёт на покой
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Ответ Арсений Коркин
Так вроде как не с кем расставаться. Легионеров пять. Мартин шестой. Скорее всего Глазунов уйдёт на покой
чё ему уходить вдруг
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Ответ AYE
Интересно, с кем Уралмаш из Легов будет расставаться
Эллиса точно уже оставили , Даглас на контракте ...
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Ответ saner-s88
Не одобряю Рэтан-Мэйса бы одобрил
что бы он всю командную химиию развалил ...он мяч не отдает кидает все подряд ..в плей-офф потерялся ...нафиг он нужен
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