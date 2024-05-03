Джеремайя Мартин перейдет из «Енисея» в «Уралмаш»

Джеремайя Мартин продолжит выступать в России.

Разыгрывающий (27 лет, 188 см) покинет « » в связи с истечением соглашения.

По информации «СЭ», американский баскетболист договорился о подписании 1-летнего контракта с « ».

В сезоне-23/24 Мартин поучаствовал в Матче звезд. Его средняя результативность за клуб из Красноярска составила 18,2 очка, также он набирал 3,9 передачи и 3,2 подбора.

Джеремайя вошел в Топ-5 Лиги ВТБ по эффективности (20,2 балла).