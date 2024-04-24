Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/4 финала. «Зенит» – «Уралмаш», ЦСКА примет «Енисей»

Теги результаты ЦСКА Зенит Енисей Единая лига ВТБ Уралмаш Баскетбол

Сегодня состоятся два матча 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Санкт-петербургский «Зенит» примет екатеринбургский «Уралмаш», московский ЦСКА дома сыграет с красноярским «Енисеем».

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Вторые матчи

Зенит – Уралмаш
Дата проведения
24 апреля, 18.30, «КСК Арена»
Онлайн матча

«Зенит» ведет в серии – 1-0

ЦСКА – Енисей
Дата проведения
24 апреля, 20.00, «Баскет Холл Москва»
Онлайн матча

ЦСКА ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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