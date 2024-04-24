Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/4 финала. «Зенит» – «Уралмаш», ЦСКА примет «Енисей»
Сегодня состоятся два матча 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.
Санкт-петербургский «Зенит» примет екатеринбургский «Уралмаш», московский ЦСКА дома сыграет с красноярским «Енисеем».
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
Вторые матчи
- Дата проведения
- 24 апреля, 18.30, «КСК Арена»
«Зенит» ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 24 апреля, 20.00, «Баскет Холл Москва»
ЦСКА ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.