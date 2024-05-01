Чарльз Оукли об Эмбииде: «Он все время ноет. Если тебе больно, оставайся дома и смотри игру по телевизору»

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА Чарльз Оукли НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

Чарльз Оукли заявил, что его мнение о Джоэле Эмбииде сменилось на негативное.

«Все говорят, что он травмирован, ему больно. Если тебе больно, оставайся дома и смотри игру по телевизору вместе со всеми. Не хочу слышать все эти «я отдал всего себя». Ты семифутер, который бросает 3-очковые. Ты часто стоишь на дуге, а что делать защитникам?

Все эти парни в лиге слишком много ноют. Эмбиид слишком большой, чтобы плакать. Мне жаль, что пару лет назад я называл его следующим Уилтом Чемберленом», – заявил бывший игрок НБА.

Эмбиид в феврале перенес операцию на колене и вернулся в состав под занавес регулярного чемпионата.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
База от олдов!
+2
0
+2
Эмбиид превращается в жертву
+1
0
+1
Ему больно от нехваток свистков и штрафных
0
0
0
У меня есть друг, он настоящий хейтер Эмбиида и никогда не упустит случая принизить или оскорбить Джоэля. Я всегда вставал на защиту Эмбида, отстаивал его право на МВП (об этом даже писал в коментах не раз) и вообще считал не только большим игроком, но и настоящим лидером. Но после такого перформанса, что он устроил в этой серии - удар Хартенштайна по яйцам, попытка травмировать Робинсона, падение на Бронсона с ударом ногами, удар того же Бронсона по лицу, удар Робинсона в пах, постоянный удары локтями по лицам соперников - он стал мне отвратителен. Поразительно мелкая личность в теле выдающегося игрока.
+1
-1
0
напоминаю кто забыл
https://kyinsider.com/wp-content/uploads/2019/10/EIKucXcXUAAxzL-.jpg
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий