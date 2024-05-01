Чарльз Оукли об Эмбииде: «Он все время ноет. Если тебе больно, оставайся дома и смотри игру по телевизору»

Чарльз Оукли заявил, что его мнение о Джоэле Эмбииде сменилось на негативное.

«Все говорят, что он травмирован, ему больно. Если тебе больно, оставайся дома и смотри игру по телевизору вместе со всеми. Не хочу слышать все эти «я отдал всего себя». Ты семифутер, который бросает 3-очковые. Ты часто стоишь на дуге, а что делать защитникам?

Все эти парни в лиге слишком много ноют. слишком большой, чтобы плакать. Мне жаль, что пару лет назад я называл его следующим Уилтом Чемберленом», – заявил бывший игрок .

Эмбиид в феврале перенес операцию на колене и вернулся в состав под занавес регулярного чемпионата.