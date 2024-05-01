Крис Миддлтон: «Бакс» по-прежнему уверены в себе. Хотим перевести серию в седьмую игру»

Крис Миддлтон рассказал о настрое «Милуоки» на остаток серии с «Индианой».

Во вторник «Бакс» победили без травмированных Янниса Адетокумбо и Дэмиана Лилларда, сократив отставание в серии (2-3).

«Мы должны находить способы добиваться победы, чего бы это ни стоило. Мы по-прежнему уверены в себе.

Сегодня вечером нам некуда было отступать, но у нас была отличная домашняя публика, которая заставляла команду двигаться вперед. Так что нам придется находить способы.

У нас нет других вариантов: надо что-то придумывать, побеждать и переводить серию в седьмую игру», – заявил форвард «Бакс».