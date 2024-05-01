Джош Харт о смазанном штрафном в концовке: «Должен принять тот факт, что подвел команду»

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА НБА плей-офф Джош Харт Тайриз Макси Баскетбол

Джош Харт отреагировал на смазанный штрафной в концовке 5-го матча с «Сиксерс».

Защитник «Нью-Йорка» реализовал 1 из 2 с лини на последних секундах, что позволило Тайризу Макси перевести игру в овертайм.

«Я понимаю, какова ситуация. Должен принять тот факт, что подвел команду.

Подобного больше не повторится», – заявил Харт.

«Филадельфия» вырвала победу в овертайме и сократила отставание в серии – 112:106, 2-3. 

На счету Харта 18 очков, 9 подборов и 4 передачи при 3 из 5 с линии.

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5 комментариев
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"Никс" сфолили, когда не должны были, не сделали этого, когда могли, и смазали, когда сфолили на них. Поражение сложилось из мелочей.
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Больше в поражении виноват Брансон, который играл 5 минут ОТ сплошные изоляции… напарники вообще мяча не касались в атаке. Я такого никогда не видел
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Харт и прошлую чуть не проиграл штрафными и потерей в концовке. В этот раз не прокатило
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Это не Харт смазал штрафной, это Макси забил треху с фолом
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Больше вопросов к Девинчензо, который испарился в плов
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