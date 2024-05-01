Джош Харт о смазанном штрафном в концовке: «Должен принять тот факт, что подвел команду»
Джош Харт отреагировал на смазанный штрафной в концовке 5-го матча с «Сиксерс».
Защитник «Нью-Йорка» реализовал 1 из 2 с лини на последних секундах, что позволило Тайризу Макси перевести игру в овертайм.
«Я понимаю, какова ситуация. Должен принять тот факт, что подвел команду.
Подобного больше не повторится», – заявил Харт.
«Филадельфия» вырвала победу в овертайме и сократила отставание в серии – 112:106, 2-3.
На счету Харта 18 очков, 9 подборов и 4 передачи при 3 из 5 с линии.