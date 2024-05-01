Джош Харт о смазанном штрафном в концовке: «Должен принять тот факт, что подвел команду»

Джош Харт отреагировал на смазанный штрафной в концовке 5-го матча с «Сиксерс».

Защитник « » реализовал 1 из 2 с лини на последних секундах, что позволило перевести игру в овертайм.

«Я понимаю, какова ситуация. Должен принять тот факт, что подвел команду.

Подобного больше не повторится», – заявил Харт.

« » вырвала победу в овертайме и сократила отставание в серии – 112:106, 2-3.

На счету 18 очков, 9 подборов и 4 передачи при 3 из 5 с линии.