Джарретт Аллен не участвовал в тренировке и может пропустить 6-й матч с «Орландо»
Джарретт Аллен все еще восстанавливается от повреждения ребра.
В четверг основной центровой «Кавальерс» пропустил командную тренировку. Он может не сыграть в шестом матче серии с «Орландо» (3-2), который состоится в пятницу.
Аллен получил травму во время четвертого матча противостояния, после чего пропустил пятую игру.
В четырех матчах серии Джарретт набирает в среднем по 17,0 очка и 13,8 подбора за 31,8 минуты. Центровой поедет с командой во Флориду.