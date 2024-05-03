Джарретт Аллен не участвовал в тренировке и может пропустить 6-й матч с «Орландо»

Джарретт Аллен все еще восстанавливается от повреждения ребра.

В четверг основной центровой «Кавальерс» пропустил командную тренировку. Он может не сыграть в шестом матче серии с « » (3-2), который состоится в пятницу.

получил травму во время четвертого матча противостояния, после чего пропустил пятую игру.

В четырех матчах серии Джарретт набирает в среднем по 17,0 очка и 13,8 подбора за 31,8 минуты. Центровой поедет с командой во Флориду.