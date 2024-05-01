Джарретт Аллен пропустил 5-й матч с «Мэджик» из-за повреждения ребра

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Джарретт Аллен пропустил 5-й матч с «Мэджик».

Центровой «Кавальерс» не смог выйти на площадку из-за ушиба правого ребра.

Аллен был ключевым игроком для «Кавальерс» в противостоянии. В четырех матчах серии он набирал в среднем по 17,0 очка и 13,8 подбора за 31,8 минуты. 

Во вторник место Аллена в старте занял Айзек Окоро. Клуб из Огайо одолел «Орландо» без основного центрового – 104:103, 3-2.

Аллен травмировался во второй половине четвертой игры, когда получил удар локтем по ребрам. Тогда он после паузы смог продолжить встречу.

Во вторник центровой участвовал в предматчевой разминке, но саму игру все же пропустил.

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