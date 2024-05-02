«Энергия сумасшедшая». Диллон Брукс посетил матч «Олимпиакос» – «Барселона»

Теги Хьюстон Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Барселона НБА Диллон Брукс Наз Митру-Лонг Баскетбол

Диллон Брукс посетил 4-й матч серии плей-офф Евролиги «Олимпиакос» – «Барселона».

«Мой брат играет за «Олимпиакос», поэтому я смотрю, как он играет. Наз Митру-Лонг. Мне всегда хотелось приехать и посмотреть игру, просто чтобы почувствовать атмосферу. Энергия сумасшедшая. Баскетбол… Надо быть точным. В основном это, конечно, энергия.

Многие мои друзья играют в Евролиге. Так что я всегда ее смотрю. Бобан Марьянович из моей команды тоже всегда смотрит Евролигу. Это другой стиль баскетбола. Мне нравится. Мне нравится энергия, потому что я энергичный парень. Мне нравится энергия, нравятся трибуны, я питаюсь ими. В Евролиге более медленный темп, но вы знаете, это отличный бренд баскетбола.

Буду ли я когда-нибудь играть в Евролиге? Не знаю, если честно. Кажется, что это создает свои проблемы. Но потрясающе, что я здесь», – сказал форвард «Хьюстона».

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Chistian Jadson
Брукс противный
Брукс противный. Но он прав в плане атмосферы и других позитивных вещей Евролиги. ;)
0
0
0
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Брукс противный. Но он прав в плане атмосферы и других позитивных вещей Евролиги. ;)
100%
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий