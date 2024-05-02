«Энергия сумасшедшая». Диллон Брукс посетил матч «Олимпиакос» – «Барселона»

Диллон Брукс посетил 4-й матч серии плей-офф Евролиги «Олимпиакос» – «Барселона».

«Мой брат играет за « », поэтому я смотрю, как он играет. Наз Митру- . Мне всегда хотелось приехать и посмотреть игру, просто чтобы почувствовать атмосферу. Энергия сумасшедшая. Баскетбол… Надо быть точным. В основном это, конечно, энергия.

Многие мои друзья играют в Евролиге. Так что я всегда ее смотрю. Бобан Марьянович из моей команды тоже всегда смотрит Евролигу. Это другой стиль баскетбола. Мне нравится. Мне нравится энергия, потому что я энергичный парень. Мне нравится энергия, нравятся трибуны, я питаюсь ими. В Евролиге более медленный темп, но вы знаете, это отличный бренд баскетбола.

Буду ли я когда-нибудь играть в Евролиге? Не знаю, если честно. Кажется, что это создает свои проблемы. Но потрясающе, что я здесь», – сказал форвард « ».