Журналист Йован Буха: «Джей Джей Редик – интересный кандидат на пост главного тренера «Лейкерс»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Джей Джей Редик НБА Дарвин Хэм Баскетбол

Йован Буха считает, что новым тренером «Лейкерс» может стать Джей Джей Редик.

«Джей Джей Редик – интересный кандидат на пост главного тренера «Лейкерс», если не примет предложение «Хорнетс». У него есть связи с Лос-Анджелесом, он играл за «Клипперс», жил здесь и, что самое главное, у него хорошие отношения с Леброном Джеймсом, раз уж они ведут совместный подкаст», – сказал Буха во время стрима.

«Лейкерс» всерьез рассматривают вариант с увольнением главного тренера Дарвина Хэма после вылета в первом раунде плей-офф.

В подкасте Гилберта Аренаса скептически отнеслись к варианту с назначением 39-летнего Редика в «Лейкерс».

«Леброн Джеймс будет тренировать Редика, чтобы тот мог быть главным тренером», – считает ведущий подкаста Джосайя Джонсон.

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12 комментариев
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А вообще Редик даже если одновременно во время игры будет комментировать, записывать подкаст с ЛеБроном и пить вино, все равно хотя бы тайм-ауты вовремя возьмёт, в отличие от Хэма
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В ЛА подойдет, Леброну не нужен тренер, ему нужен кореш аналитик подсказчик и мотиватор для команды на сезончик другой. До кучи за сынулей надо присмотреть, который вот вот придёт. Умница Редик как раз для этого подойдёт. К тому же он белый, так что свалить на него всю вину как два пальца, никто и слова за него не скажет.
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Все на дугу и кидаем трехи
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Это может быть интересно только в контексте нового сезона трагикомедии "Как Лейкерс за гайками ходили, но не дошли". А если в ЛАЛ всё-таки настроены побороться за титул, то нужен авторитетный, опытный спец, а не зелёный новичок без какого-либо стажа в профессии
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Не стоит Редику туда лезть, в конце все равно сделают виноватым и больше никуда не возьмут главным. Лучше уж в Шарлотт, там молодая команда, есть все для постепенного роста и возможность построить что то свое, воплотить какие то задумки и тд.
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Где-то сейчас Дреймонд Грин лупит кулаками по воздуху, черного мужчину мало того, что обругали, так ещё и на белого хотят заменить
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После того как Дока Риверса уволят из Бакс в конце этого сезона, его возьмут в Лейкерс .
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Тренера-новичка и сразу в самое пекло? Да это ж бред.
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Мнение самого Редика никого не интересует?
Раз Леброн верховодит в Лейкерс, пусть его назначают тренером. Если не ошибаюсь, будет первым играющим тренером со времён Билла Рассела.
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Ну в принципе он может подойти, ЛАЛ нужен тренер который сможет выстроить защиту и будет вовремя брать тайм-ауты.
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