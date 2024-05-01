Журналист Йован Буха: «Джей Джей Редик – интересный кандидат на пост главного тренера «Лейкерс»
Йован Буха считает, что новым тренером «Лейкерс» может стать Джей Джей Редик.
«Джей Джей Редик – интересный кандидат на пост главного тренера «Лейкерс», если не примет предложение «Хорнетс». У него есть связи с Лос-Анджелесом, он играл за «Клипперс», жил здесь и, что самое главное, у него хорошие отношения с Леброном Джеймсом, раз уж они ведут совместный подкаст», – сказал Буха во время стрима.
«Лейкерс» всерьез рассматривают вариант с увольнением главного тренера Дарвина Хэма после вылета в первом раунде плей-офф.
В подкасте Гилберта Аренаса скептически отнеслись к варианту с назначением 39-летнего Редика в «Лейкерс».
«Леброн Джеймс будет тренировать Редика, чтобы тот мог быть главным тренером», – считает ведущий подкаста Джосайя Джонсон.
Раз Леброн верховодит в Лейкерс, пусть его назначают тренером. Если не ошибаюсь, будет первым играющим тренером со времён Билла Рассела.